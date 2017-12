Cathy Sáenz, ex Esto Es Guerra, sobre Combate: "Tantas veces los copié" [VIDEO]

¿Tan bacán es Combate ? La ex productora de Esto Es Guerra , Cathy Sáenz , asegura que así es. Incluso, puede haber dejado entrever que es más bacán que el mismo EEG, programa que produjo desde hace muchos años.

En la última trasmisión de Combate, donde todos los participantes vistieron sus mejores trajes para una presentación de gala, Cathy Sáenz, ahora productora del reality de ATV, se llevó los reflectores al aceptar entre lágrimas que en más de una oportunidad los copió.

"Tanto tiempo los vi, tanto tiempo los copié y hoy me doy cuenta que pasó porque ustedes siempre fueron mi corazón", expresó Cathy Sáenz con la voz entrecortada y llena de lágrimas. ¿Quiere decir que Esto Es Guerra copió muchas veces a Combate?

"Me preguntaron hace muy poco cuál era mi evaluación del año y no fue nada difícil de responder. Era conocimiento y reconocimiento. Era reconocerme a mí misma, a quererme, a quererlos a todos", expresó entre lágrimas Cathy Sáenz.

"Cuando entré acá en el mes de mayo, pensé que había tomado una mala decisión. Me quejé durante casi un mes pensando que quizá no era lo indicado. Mientras pasaron los días y los conocí a ustedes de quien estoy enamorada completamente, me di cuenta que era lo mejor que me ha pasado en muchos años", aseguró Cathy Sáenz.

SOMOS PURITO PURITO ❤️ @combateperu.atv Una publicación compartida de Cathy Saenz (@cathytasaenz) el Dic 21, 2017 at 11:45 PST

Además, Cathy Sáenz aseguró que "no quiere perder a nadie", ni siquiera a "Zumba". Esto puede indicar que el próximo año se renovarán los mismos rostros en el programa reality. "Combate es bacán", expresó con mucha emoción la productora.

Cathy Sáenz sobre Combate y Esto Es Guerra

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.