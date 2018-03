Cathy Sáenz: "Es una falta de respeto que ‘Esto es guerra’ use a ex ‘combatientes’ para menospreciarlos"

Después que ‘Esto es guerra’ anunciara un ‘clásico’ entre ‘guerreros’ y ex ‘combatientes’, la productora del reality de ATV, Cathy Sáenz , manifestó su indignación y dijo que es una falta de respeto que usen el nombre de su programa.



“Me molesta que usen el nombre de ‘Combate’, como si los que están allá nos representaran. Si los menosprecian, es a ellos, a Christian, Michelle, Mario, Alejandra, Karen... allá ellos que se dejan minimizar. Me molesta que quieran hacer creer a la gente que los ‘combatientes’ están allá. ‘Combate’, el original, está en ATV, lo demás es copia. No es justo que vengan y usen nuestro nombre, nuestro esfuerzo y juegos”, indicó.



Es por eso que los seguidores de ‘Combate’ están indignados.

¿Hasta cuándo se van a copiar? Me aburre. Nosotros ponemos a Christian Domínguez y ellos lo contratan al día siguiente



DAN CON PALO A PALOMA

De otro lado, Paloma Fiuza ha recibido innumerables críticas y duros calificativos por elegir ser parte de los ‘guerreros’, dejando de lado a ‘Combate’, que fue el reality donde se inició.

Karen Dejo aseguró estar decepcionada y Mario Irivarren manifestó su sorpresa por la decisión de la garota.

En las redes sociales, Paloma es calificada de ‘traidora’, ‘malagradecida’ e ‘hipócrita’.



MARISOL

Por último, Marisol Crousillat, exproductora de ‘Combate’ le deseó lo mejor a ambos realities y dijo que la sintonía de los programas de competencia ha bajado porque los televidentes prefieren ver otro tipo de plataformas. (M.C./L.G.)

Cathy Sáenz sobre Combate y Esto Es Guerra