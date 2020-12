Cathy Sáenz posteó varias fotos en bikini en su cuenta de Instagram con mensajes inspiradores que, según sus palabras, reflejan “la alegría de vivir”.

“Despierto y agradezco todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar”, escribió en la leyenda de una de las fotos.

Luego, Cathy Sáenz aplaudió el hecho que publicara imágenes con bikini: “Como diría mi abuelo: ‘Todo color cathycita, todo color’”.

Finalmente, la productora indicó que amaba las imágenes que publicó en la red social porque reflejan lo que realmente sentía: la “alegría de vivir”.

“Este año ha sido un loco para todos, pero me hizo sentir viva, me enseñó de que estoy hecha, me hizo ver cuánto me amo, me gusto y enorgullezco de mí. Me hizo reconectarme con lo importante, con lo real, y, además, me regaló amigos de los buenos. Gracias 2020. Vamos 2021, esta vez me agarras con la energía a mil y las ganas en su máxima potencia”, concluyó.