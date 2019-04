¿Cathy Sáenz y Gino Pesaressi tienen más que una relación de amistad? 

Después de especularse que la productora Cathy Sáenz y Gino Pesaressi tendrían más de una relación amical, la parejita se dejó ver en la fiesta de cumpleaños de la salsera Daniela Darcourt.



La primera en llegar fue la productora de ATV, quien negó que haya tenido un ‘affaire’ con Gino Pesaressi; sin embargo, no descartó que pueda surgir algo más adelante.



Horas después llegó el modelo, quien evitó dar declaraciones a la prensa, pero tampoco negó que esté tratando de rehacer su vida sentimental, tras su separación de Mariana Vértiz. Asimismo, Cathy Sáenz y Gino Pesaressi salieron juntos del local barranquino y abordaron un taxi.



Cathy, se ha especulado que tendrías más de una amistad con Gino Pesaressi…

La gente estuvo especulando eso, pero no hagan historias de personajes y amores que no existen. Gino es mi amigo, es más, él (Pesaressi) y Yaco (Eskenazi) son mis dos únicos mejores amigos del reality (‘Esto es guerra’). Son como parte de mi familia, no veo a Gino como un posible candidato, pero una nunca sabe.



Entonces, ¿descartas que pueda pasar algo con Gino?

No lo sé, quizá no porque es mi hermano y lo quiero como tal, pero una nunca sabe.



De otro lado, estás alistando un nuevo programa para ATV… ¿Competirá con ‘Esto es guerra’?

Es muy probable, pero aún no sé en qué horario lo van a poner. Si lo ponen en el mismo horario, yo feliz.