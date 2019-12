¡SIGUE LA GUERRA! Cathy Sáenz no está dispuesta a quedarse callada luego que Rodrigo González le respondiera y amenazara con demandarla tras verla llorar ante cámaras y lo acusara de ser ‘acosador’ y ‘maltratador de mujeres’. La ‘mamacha’ salió al frente y puso en sus redes sociales que ya identificó a su ‘acosador’ y en la historia siguiente publicó el post que ‘Peluchín’ puso en su cuenta de Instagram en la que vuelve a tildarla de ‘chusca'

“Esto no es una broma. Yo identifiqué a mi acosador y estoy dispuesta a defenderme con todas mis fuerzas y no callar más”, se lee en la historia de Cathy Sáenz.

Cathy Sáenz califica de acosador a Peluchín

Lo que siguió es una contundente respuesta hacia Rodrigo González en la que no solo confirma que es un acosador y maltratador de mujeres, sino también lo tilda de ‘misógino’ y ‘cobarde’.

“Siendo un líder de opinión ¿decirle ‘chusca’ a alguien no es un insulto? Hablas de casos reales de violencia, entonces ¿que me insultes y me acoses no es violencia? Sí, obvio que hay muchos casos horribles, pero ninguno de ellos se puede permitir, ni uno solo. No uses la popularidad que tienes para generar odio hacia otra persona. Debe haber mucha gente a la que no le gustas también. De hecho a mí tampoco me gusta, me parece misógino, porque en tus historias resaltantes solo atacas a mujeres y a los hombres los pasas por agüita tibia nomas. Tienes una actitud bien cobarde. Te ensañaste con Lourdes Sacín, con Johanna San Miguel, con Yahaira (Plasencia), Karen (Schwarz), Korina (Rivadeneira), Alejandra (Baigorria), Sheyla (Rojas), Mónica (Cabrejos), Janet Barboza, etc. Y esas son solo tus batallas más resaltantes, todas contra mujeres, a las que calificas y criticas a tu gusto sin ningún respeto”, disparó Cathy Sáenz.

Cathy Sáenz responde a Peluchín en Instagram

“Puede haber gente que no me quiera, y así es la televisión, no a todos les vas a gustar, pero utilizar una tribuna con más de un millón de seguidores para hacer comentarios que castiguen a alguien, eso es cobarde. Esto definitivamente es un patrón. A ti que te importa qué correa uso, o si la novia me quiso regalar su bouquet, o si la gente me quiere o no en la televisión, ¡qué te importa!”, siguió la ‘Mamacha’

“¿Por qué hablas de mí, será porque siempre te ha funcionado generar generar odio contra las mujeres? Yo creo que sí”, le lanzó directamente la flecha a Rodrigo González.

“No a la violencia contra la mujer. Hablo por mí y por todas las mujeres a las que has y vienes violentando día a día, hora a hora, minuto a minuto”, finalizó.

Cathy Sáenz dispara contra Peluchín en Instagram