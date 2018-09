Cathy Saénz: "Peter Fajardo se alió con el diablo Rodrigo González, Peluchín" 

La productora Cathy Sáenz lamentó que su examigo y productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, se haya aliado con Rodrigo González, ‘Peluchín’, para atacarla en redes sociales.



“Se han aliado. No puedo entender hasta dónde llega la cólera y rabia para unirte con una persona tan desleal y sin corazón. Es como cuando te comes algo podrido y te duele la panza. Me parece bajísimo por parte de los dos, con Peter hemos sido casi hermanos y eso es lo que más me duele, que se haya aliado con el diablo para destruirme”, comentó Cathy Sáenz.



De otro lado, reveló que más de un integrante de ‘Esto es Guerra’ le expresó sus deseos de querer renunciar al reality de América Televisión para reaparecer en ‘Combate’.



“Si te contara que me dicen: ‘Cathy, llévame por favor’. ‘Esto es guerra’ se quedaría sin ‘guerreros’, daría una lista y les provocaría un ataque, pero lo que pasa es que ellos (‘Pro TV’) tienen una penalidad carísima, que es de casi un millón de soles”, dijo.