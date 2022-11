Es una de las productoras de televisión más solicitadas del país y muchos la consideran el cerebro detrás del éxito de ‘Esto es guerra’. La mayoría la conoce como ‘La mamacha’ y otros solo como Cathy Sáenz. Esta vez nos revela si volvería a trabajar en los realities, qué tipo de hombre prefiere y por qué los programas de espectáculos están vetados de su vida.

¿Extrañas ‘Esto es guerra’?

La verdad es que no. Viví lo que tenía que vivir en ‘Esto es guerra’ y la pasé superbién. Junto a ‘Combate’ han sido los mejores años de mi vida.

¿Regresarías?

Creo que no. Tengo 41 años y ya no estoy para trabajar a ese ritmo. No digo que nunca, pero no tengo ganas.

Acá, entre nos, ¿algunos romances eran armados?

Claro que no, ja, ja, ja. Y la prueba de eso son las familias lindas que han salido de ahí. Lo que sí hacíamos era juntarlos en los juegos y fastidiarlos apenas nos llegaba el chisme de que estaban en coqueteos.

El canal 'No somos TV' lo encuentran en Instagram, Facebook y Youtube. Foto: Cathy Saénz.

¿Saliste con algún chico reality?

¡Jamás! Eran muy chibolos.

¿Y cómo es tu tipo de chico?

Bien macho latino, ja, ja, ja. Y que sea muy (pero muy) inteligente. Tengo que admirarlo, quedarme embelesada por su inteligencia.

¿Eres enamoradiza?

Totalmente. Soy una mujer enamorada del amor. Apenas me gusta alguien nos imagino chapando, casándonos, pasándola bien. Me ilusiono en segundos.

Pero no te imaginas teniendo hijos...

Ah no, eso no. Yo decidí no tener hijos porque es demasiada responsabilidad. Prefiero ser la tía o madrina divertida.

No quiere tener hijos y es feliz siendo la tía divertida y consentidora. Foto: Instagram Cathy Saénz.

¿Qué defectos no toleras?

Detesto a la gente cucufata que se escandaliza por todo, a los hipócritas y las personas chismosas que hieren, humillan y ponen apodos denigrantes.

Como algunos programas de espectáculos...

Mira, te soy completamente honesta. Yo no consumo ese tipo de programas por salud mental. Por eso tengo una empatía muy grande con Flavia Laos, Tilsa Lozano, Karen Schwarz, Luciana Fuster y Micheille Soifer, porque recibir esos apodos y ese tipo de maltrato es durísimo. Yo llevo nueve años de estrés crónico y es muy doloroso.

¿Te harías cirugías estéticas?

¡Claro que sí! Me haría tantas cosas, ja, ja, ja. Soy una mujer que todas las mañanas se mira al espejo y se dice: ‘Mamacita, qué rica estás’, pero eso no quiere decir que no quiera mejorar ciertas cositas. Me aumentaría los glúteos y me sacaría unos rollitos de la espalda.

Jamás te hubiéramos imaginado siendo clown...

Solo te voy a decir que el clown me salvó de muchas cosas. Si tuviera que elegir entre ser directora, productora o clown, me quedaría con la nariz roja por siempre.

Si tuviera que elegir entre ser clown, directora o productora, se quedaría con la nariz roja para siempre. Foto: Instagram Cathy Saénz.

Cuéntanos sobre ‘No Somos TV’...

Es mi primera empresa y estoy muy emocionada, ja, ja, ja. Es un canal online que tiene varios programas de entretenimiento. Le he puesto todos mis ahorros a esto y aunque todavía no veo ganancias porque todo se invierte, estoy muy orgullosa de lo que estamos logrando.

¿'Hablando huevadas’ está dentro de ‘No Somos TV’?

No, no. Muchos se confunden, pero son dos canales distintos. ‘Hablando huevadas’ es de Jorge y Ricardo, que son mis amigos, pero ellos definen su contenido, guion y qué cosas van o no. Yo no tengo nada que ver ahí.

