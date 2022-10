PERO QUÉ PASÓ. A través de su cuenta de Instagram, Cathy Sáenz reveló que sufrió un fuerte accidente en el rostro por culpa del alcohol. La conocida exproductora de ‘Esto es Guerra’ compartió a sus seguidores cómo quedó su ceja tras caerse el último fin de semana.

LEE TAMBIÉN: Yahaira Plasencia y su inevitable risa cuando le dicen que Gabriela Herrera no firmó contrato con Sergio George

“Mis vecinos me vieron, de verdad qué verguenza. Me encuentro con el señor de serenazgo que trabaja acá y me dice ‘cómo estás de la ceja’, que ayer he visto que te han llevado cargada, jaja, ay no qué verguenza ”, dijo en medio de las risas.

Cathy Sáenz aseguró que viene recuperándose del golpe y por eso mismo decidió detallar qué fue lo que paso y compartir un video del preciso instante en que ocurrieron los hechos.

“Dios maravilloso, agradezco haber llegado a mi casa, me acabo de dar cuenta que hasta hace unos minutos no sentía nada de dolor porque creo que estaba anestesiada porque ahorita me está doliendo el ojo, la cabeza, el cuello, las muelas, así que voy a dormir . Amigos, estoy en mi casa, así que aquí voy a estar desconectada, un ratito”, señaló.

TROME | Cathy Sáenz sufre accidente por los tragos