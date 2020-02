Renzo Schuller defendió a Cathy Sáenz tras enterarse que Rodrigo González ‘Peluchín’, la llama ‘desangelada y chusca’.

“A Cathy la quiero muchísimo, he trabajado con ella (en ‘Combate’) y es lo máximo, una capa, no solo es productora, es actriz y sigue formándose. Siempre habrá críticas para todos, ya depende de cómo lo tomes, no le vas a gustar a todo el mundo”, comentó el conductor de ‘América hoy’.

¿Crees que tiene talento para la conducción?

Sí, por supuesto.

Rodrigo la culpa del bajo rating de ‘Mujeres al mando’.

El tema del rating es relativo, no depende de una persona.

¿Crees que es ‘desangelada’?

No, para nada.

(Deyanira Bautista)