Catia Gutiérrez: “Los periodistas nos debemos al público y a nadie más”

Catia Gutiérrez lleva 16 años ejerciendo el periodismo. Todo comenzó el 2005, cuando estaba en la universidad y entró a una radio local como practicante, desde ahí nunca paró. Hoy es una de las figuras de Canal N y América Noticias. Trome conversó con ella sobre detalles pocos conocidos de su vida.

La pandemia cambió a todos la vida. ¿Cómo fue para ti esa nueva forma de hacer periodismo?

Sí, fue difícil. Difícil en cuanto al contacto directo que los periodistas tenemos siempre con la gente. Eso de mantener “la distancia” con el público no es la naturaleza de ningún periodista que se precie de hacer calle. Eso fue lo más extraño y complicado de manejar en medio de la pandemia. La forma de trabajar.

La cobertura más importante, ¿cuál fue?

La cobertura más importante a lo largo de mi carrera fue acompañar a un presidente recién electo ( Pedro Pablo Kuczynski) al otro lado del mundo y ser la única que haga una entrevista extensa que al día siguiente era portada en todos los diarios del pías. Fue bastante gratificante conocer más a fondo, desde China, las propuestas y planes de un entrante mandatario. Recorrer todo el país y varias partes del mundo gracias a esa cobertura fue bastante importante.

¿La comisión más difícil?

La comisión más difícil fue cuando estaba embarazada y tuve que correr detrás de Keiko con una barriga muy grande. No solo eso, sino que cuando la detuvieron sus simpatizantes empezaron a atacarme y temí más por la vida de mi niño que por la mía. No me gustaría volver a pasar por algo así con un bebé en camino.

Catia Gutiérrez lleva 16 años ejerciendo el periodismo

¿Cuándo fue eso?

En octubre del 2018 cuando la detuvieron.

¿Qué te ha dado el periodismo?

Me ha dado satisfacciones innumerables e indescriptibles. Desnudar a un político con una entrevista acuciosa para que la gente lo conozca bien a fondo es una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Informar para que la gente conozca verdaderamente a sus políticos no tiene precio.

El rol del reportero, ¿cuéntanos la clave para asumir ese cargo con responsabilidad?

Ser serio en lo que haces. Tomar en serio la forma cómo trasladas la información, cómo cuentas una historia, cómo haces una entrevista, cómo llegas al público es la clave principal que llevarlo con responsabilidad. Por su puesto, con el respeto que se merece el político más corrupto o el trabajador más humilde.

¿Quién ha sido tu guía en el periodismo televisivo?

Definitivamente, Carola Miranda. Es una de las investigadoras más importantes de la televisión peruana y maneja excelentemente bien el lenguaje televisivo. Además de ser un excelente persona es una “MAESTRA”, así con mayúsculas porque todo mi respeto y toda mi admiración van para ella siempre.

Catia es una de las reporteras más destacadas de Canal N y América Noticias. Trome habló con ella.

Tú hiciste prensa escrita y ahora hace TV, ¿Te costó el cambio de trabajo?

Me costó, sí. Hice radio antes de hacer prensa escrita y aprender de cada formato es todo un proceso. Pero si eres periodista en esencia, ejerces la profesión bastante bien en cualquier formato. Solo es cuestión de adaptarse. Claro que hacer otros formatos antes que en televisión te da mejores recursos para contar una historia y conseguir información.

Algún consejo para la nueva generación de periodistas

Que siempre trabajen con honestidad. Que tengan claro que trabajan para la sociedad. Para mantenerla informada, para darle a conocer lo que pasa. Los periodistas nos debemos al público y a nadie más.

¿Cómo nace tu interés por el periodismo?

Desde quinto de secundaria. Me paré un día a pensar qué quería hacer de mi vida y dónde aportaría un granito de arena para mejorar el país. Decidí estudiar educación porque considero que hay un déficit de ello en el país. Pero luego consideré que educar de manera masiva solo lo iba a lograr a través de un medio de comunicación, justamente, masivo. Por eso, decidí ser comunicadora y especializarme en el periodismo. Además, siempre me gustó leer y contar historias de manera oral. Finalmente, dije, bingo! A esto quiero dedicar mi vida.

Tengo entendido que estudiaste en San Marcos, ¿cómo era tu etapa de estudiante y qué profesores te marcarón?

¡Uf! La universidad! fue una temporada maravillosa. La verdad fui un poco relajada pero siempre estaba super atenta a las clases de César Lévano, de José Paz, de Julio Estremadoyro. Los admiré mucho, mucho. Sí. Esos profesores fueron muy importantes para mi formación profesional. Pero también lo fueron mis compañeros. Conocer otras realidades, te abre un mundo nuevo, una “calle” que como periodista estás obligado a conocer. DE todas maneras ellos,, los compañeros también aportaron a mi formación profesional.

Hace poco fuiste víctima de la inseguridad ciudadana, ¿cómo va ese tema?

Sí, con uno de ellos. Lo detuvieron, lo pusieron a disposición del Ministerio Público y en los próximos días iría a prisión.