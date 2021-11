Cecilia Alegría, más conocida como la ‘Doctora Amor’ llega a Perú para presentar su libro ‘El poder del amor ágape, cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad’ y lanzar su ‘Club de solteros’

Doctora, en Perú hay un caso muy sonado de infidelidad, que es el de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, a ella la ampayaron con su bailarín. En este caso, ¿cree que se puede perdonar una infidelidad?

Cuando son personajes públicos es mucho más compleja la restauración matrimonial. Sin embargo, el problema que tenemos es si él va a poder perdonarla de verdad. Yo propongo que cuando hay arrepentimiento de la parte que comete la infidelidad y está dispuesto a hacer de todo para salvar su relación, la otra parte tiene que estar dispuesto a iniciar un proceso para volver a confiar, porque sin confianza no hay relación amorosa que sobreviva.

Él puede perdonarla, pero la opinión pública siempre le va a recordar a ella su infidelidad.

Así es y qué pena porque le daña su reputación, su buena imagen....

Restaurar la confianza es lo primordial.

Sí, porque la persona que sufrió la infidelidad se pone en modo ansioso cada vez que su pareja sale y no está en su presencia. Entonces, comienza a tener una imaginación sumamente negativa que lo lleva por el camino de suponer lo peor, cuando pudiera ser que la otra persona no está haciendo nada malo. Pero como hay una experiencia que lo ha marcado su pensamiento suele ser tóxico. De ahí la importancia de la terapia de pareja para estos casos, solitos no podrán restaurar su matrimonio tienen que acudir a un especialista, a un terapeuta de pareja.

Hay mucho dolor en una infidelidad.

Sí, mi libro se llama ‘El poder del amor ágape’ porque es un amor incondicional, que viene de Dios, el que siempre perdona. Eso es lo más difícil porque el ser humano tiende a guardar rencor cuando alguien le hace daño, pero el rencor y resentimiento nos hace más daño a nosotros mismos que a la otra persona que nos fue infiel, entonces nuestra obligación es perdonar. Imagínate que el jugador de fútbol la perdona, pero no necesariamente tiene que darle otra oportunidad para estar juntos otra vez. Perdonar es obligatorio, dar otra oportunidad es opcional.

En su ‘Club de solteros’, la gente va, se conoce y establece una conexión, pero muchas personas prefieren las rede sociales para conocerse.

Te aseguro que es mucho más arriesgado cuando la gente está en internet buscando pareja. Yo he hecho un estudio reciente de Tinder y de cada 10 perfiles, 6 son falsos. En cambio, en mi club yo entrevisto a todas las personas, las conozco, puedo evaluarlas y luego que las apruebo entran a mi club y van a verse con las demás personas.

Es importante conocer a las personas..

Aquí estamos hablando de amor y relaciones que conducen a algo serio, es decir se van a vivir juntos o se casan, pero no es para andar jugando con la gente. La química se establece cara a cara porque las fotos son engañosas también ahora con tanto filtro ja, ja ja.

Usted es una especie de Cupido.

Sí, exacto. Fíjate que desde el año 2006 que entré a trabajar en Telemundo, aquí en Estados Unidos, ellos me bautizaron como la ‘Doctora amor’ porque me dedico a las parejas, pero pegó porque aquí en Miami la gente me llama ‘Doctora amor’, no me conocen como Cecilia Alegría.