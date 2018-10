Cecilia Barraza: "La música criolla jamás morirá mientras haya un recuerdo que te remita a tu país" | ENTREVISTA

A ritmo de guitarra, cajón y mucho humor, la cantante Cecilia Barraza celebra el ‘Día de la canción criolla’.



Debes estar cansada de escuchar la pregunta: ¿es cierto que la música criolla se está muriendo?.

Sí, porque nunca va a morir mientras haya un recuerdo que te remita a tu país, a tus fuentes, a tu infancia, a tu familia. Además, hay muchos jóvenes talentosos que siguen cultivando nuestra música, pero no tienen oportunidad de difundir su trabajo en las radios. Siempre ponen los temas antiguos, los clásicos y a todos nos encantan, pero hay que escuchar lo nuevo.



¿Cómo fue tu caso?

Yo era una jovencita cuando Chabuca Granda me dio la oportunidad de trabajar a su lado. Pasé de ‘Trampolín a la fama’ a un teatro en México. Luego, Argentina y otros países. Siempre creyó (Chabuca) en la juventud, eso debemos de imitar.



A veces, nos ponemos muy criollos en Fiestas Patrias o cuando juega la selección...

‘Contigo Perú’ se ha convertido en un nuevo himno nacional, y debemos de imitar lo que ha pasado con la gastronomía, mirar que somos ricos y talentosos, y exportar al mundo.



¿Tienes ganas de volver a grabar?

Tengo una deuda con Andrés Soto, murió y no pudo ver el disco que habíamos pensado. Es más, hasta tengo la presentación que le pedí a Mario Vargas Llosa y está muy linda. Antes de morir lo haré.



Suena a despedida de los escenarios...

Bueno, ya estoy ensayando el paso lunar de Michael Jackson para irme retirando cuando cumpla 50 años de trayectoria, es decir, en el 2021, cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia.



Ahora alistas un nuevo show...

Será un show que refleja la historia de mi vida, con canciones que me han marcado. Con valses, tonderos, boleros y hasta son cubano. Es como entrar a mi casa, y recibirlos con cariño. Será el 16, 17, 23 y 24 de noviembre en el teatro ‘Mario Vargas Llosa’ y mis invitados serán jóvenes cantantes como Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez.

CONTIGO PERÚ

Cuando despiertan mis ojos y veo

Que sigo viviendo contigo, Perú

Emocionado doy gracias al cielo

Por darme la vida contigo, Perú

Eres muy grande

Y lo seguirás siendo

Pues todos estamos contigo, Perú

Sobre mi pecho

Llevo tus colores

Y están mis amores contigo, Perú

Somos tus hijos

Y nos uniremos

Y al fin triunfaremos contigo, Perú

Unida la costa

Unida la sierra

Unida la selva contigo, Perú

Unido el trabajo (unido el trabajo)

Unido el deporte (unido el deporte)

Unidos el norte, el centro y el sur

A triunfar peruanos

Que somos hermanos

Que se haga victoria nuestra gran gratitud

Te daré la vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra contigo, Perú

Te daré la vida

Y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú