Cecilia Bracamonte, una de las grandes de la música peruana, sabe lo que lo que significa estar vigente sobre los escenarios. A sus 59 años de carrera, este 28 de septiembre reafirmará su trayectoria desde el Gran Teatro Nacional con el concierto “Momentos”, que le permitirá recorrer diversos géneros musicales y atreverse a más de una sorpresa amparada por un registro vocal que mantiene intacto.

“Uno tiene que ver la manera de reinventarse todo el tiempo, proponiendo cosas distintas y escuchando mucho qué es lo que está sonando, qué es lo que la gente quiere y con qué música se identifica. En mi caso, por ejemplo, me estoy atreviendo inclusive a refrescar canciones antiguas, trayéndolas al momento actual”, dice la intérprete que siempre tiene consejos para los cantantes que recién empiezan.

“Hay que utilizar la técnica, no romperte la garganta por el hecho de demostrar: ‘Ay mira que alto canta’. La interpretación es lo que predomina. Yo creo que de repente cuando uno es joven no te das cuenta, no conoces mucho del tema, pero después con el tiempo te das cuenta que lo que quieres es que el público entienda lo que estás cantando, que se identifique con la letra y para eso no es necesario gritar”.

CONSEJOS

Bracamonte revela cómo ha manejado su carrera y su voz. “Uno no debe desgastarse, no puedes estar en todo, todo el tiempo, porque lo que nosotros tenemos en la garganta es un músculo que hay que cuidar. Si le das y le das, de hecho se va el registro y va a bajar. Hay que dosificar, es lo que por lo menos yo he hecho con mi carrera. El 31 de octubre cumplo 59 años y el próximo 60 en la música, pero siempre dosificando, cuidando qué propuestas aceptas y cuáles no, así tiene que ser”.

Este 28 de septiembre, Cecilia Bracamonte presenta en el Gran Teatro Nacional su concierto "Momentos".

Sobre su retiro de los escenarios, la intérprete de “Olvida”, tiene una opinión certera. “Yo no soy de aferrarme a nada, eso de que las cosas duran para siempre no es cierto. Lo que deseo es dejar una bonita imagen de una mujer vital, que respeta su carrera y siempre proponiendo cosas distintas para que la gente que quiere dedicarse, si desean me sigan, yo creo que dejar un legado, es la mejor recompensa”.

