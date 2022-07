Cecilia Bracamonte está a poco de cumplir 60 años sobre los escenarios pero su vitalidad, su voz, y las ganas que tiene de seguir vigente, no le hace pensar en lo más mínimo sobre una despedida de los escenarios. Este 27 en el Teatro Peruano Japonés presentará “Perú en mi corazón”, una serenata musical a la patria, que reafirmará que la cantante está intacta.

“Con los años uno va cambiando de físico, de todo, nunca es la misma, pero tengo la suerte y la decisión de Dios de que mi registro de voz está intacto. Mientras eso perdure yo voy a seguir, eso es un don que se debe cuidar y mantener hasta que la vida diga”, cuenta la artista.

La Bracamonte cuenta el secreto de cómo mantiene la voz. “Es la técnica que que he recibido durante años de mi profesor Manuel Cuadros Barr, que ya no está con nosotros, pero lo sigo tomando en cuenta. Él me decía: ‘Cecilia, siempre tienes que cantar con los intereses, nunca con el capital’. En pocas palabras no hay que botar el vozarrón solo para impresionar, o si lo haces hay que usar la técnica para que dures”.

Este 27 en el Teatro Peruano Japonés, Cecilia Bracamonte presenta "Perú en mi corazón".

LA VALLA ALTA

La vida de un artista es de luces y sombras, de risas y lágrimas, pero cuando se sube a un escenario al público hay que darle solo alegría y diversión. “Somos seres humanos que vivimos y pasamos todas las emociones que cualquier persona, pero el escenario es mágico, la música es sanadora, te eleva. Muchas veces he llegado con dolores fuertes en alguna parte del cuerpo, pero piso el escenario y me olvido de todo”.

La cantante se encuentra en plenos ensayos de su nuevo concierto y confiesa que sigue cuidando cada detalle. “Me exijo mucho y también pido lo mismo a toda la producción con la que trabajamos, todo tiene que ser impecable. El público ya aprendió a ver espectáculos, y en mi caso, siempre busco hacer las cosas cada vez mejor y creo que lo he demostrado. Cumplo este 31 de octubre 60 años de carrera, quiero dejar una valla muy alta y ojalá que la sigan”.

