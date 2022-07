La destacada cantante criolla, Cecilia Bracamonte, presentará este 27 de julio, en el Teatro Peruano Japonés, el recital ‘Perú en mi corazón’ para celebrar nuestra independencia y recordarles a los peruanos que ‘unidos somos más fuertes’ frente al panorama que hoy vive nuestro país con la alzas en los precios de los productos de la canasta básica familiar, combustible y marchas.

“Hace tiempo que no celebraba nuestro aniversario patrio y creo que este es el momento exacto por todo lo que estamos viviendo. Hoy debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos y ser conscientes de que nuestro pueblo se ha fraccionado por quienes nos han gobernado. Muchos estamos esperando una noticia, despertar con esa noticia para que termine esta pesadilla que hoy vivimos, donde todo sube y mucha gente se queda sin comer o no tiene recursos para sobrevivir ni afrontar problemas de salud, pero antes debemos dejar las diferencias de lado. Hay que recordar que somos un solo pueblo y un pueblo unido es más y afronta cualquier adversidad”, dijo la diva criolla.

Tu show será con temas que toquen el corazón no va a faltar el ‘Contigo Perú’.

Claro que no. Además, si no lo canto el público en el Teatro Peruano Japonés lo hará, porque es nuestro segundo himno patrio.

La música siempre libera y emociona, es lo que en este momento le hace falta a nuestro país.

Así es y nosotros, los artistas tenemos esa misión para cambiar los ánimos, hacer que este trago momento tan duro que estamos viviendo pase.

Cambiando de tema, ¿Cómo va tu salud Cecilia?

Mira, que estoy bien. Voy a cumplir 60 años de carrera artística y me siento con mucha energía. cuando subo al escenario me transformó, escuchar el aplauso del público es como recibir la inyección de vida. Me conservo bien porque hago deporte casi dos horas y cuido mucho mi alimentación.

Cecilia, hace unos días circuló la versión de que dos cracks del fútbol te pretendían en tus años mozos...

Sí, claro, ha pasado como le puede pasar a muchos, pero son cosas que ya no quiero contar. Si en caso te refieres a Cubillas (‘El Nene’), está casado, tiene sus hijos y nietos, es mejor no molestar por respeto a su esposa.

Pero no tendría nada malo, eran tiempos en los que todos estaba solteros y había admiración

Por supuesto y como te digo a quién no le ha pasado.

CRACKS DEL FÚTBOL

GANADORES. Estar con la chica de moda, no es una novedad en el fútbol peruano . Lo que ocurre es que antes no existían ‘urracos’ que sacaran a la luz las andanzas de los futbolistas de Alianza Lima, Universitario y la Selección peruana. También eran otros tiempos, los involucrados tenían mucha calidad, no sólo en el verde, sino también fuera de las canchas con talento para hacer sus ‘cositas’ y jamás ser ‘ampayados’.

Esta historia es de dos grandes glorias vivas de nuestra pelotita. Uno tremendo defensa, back reconocido a nivel de todo América y el otro, un diez goleador, de categoría mundial que tranquilamente pudo jugar en el Barcelona o Real Madrid. Ambos destacaron en ligas importantes, donde la rompieron y disputaron mundiales juntos, se respetaban mucho. Eran figuras, morochos, rendían en todos los campos y se dieron tiempo para enamorar a la ‘estrella’ del momento. Eran jóvenes, ganadores, solteros y casi nadie se les resistía.

Un día por esas cosas del destino la selección peruana concentró en un lujoso hotel y su presencia coincidió con la actuación de la mejor cantante criolla del momento que, además de bella, tenía mucho barrio. Los ‘cracks’ la tenían hace tiempo en su agenda, ambos habían dado el primer paso para concretar una salida, pero esta nunca se produjo. Por eso cuando se enteraron que la artista estaría donde concentraban, ambos se apuntaron a ver el espectáculo y esperar al final para ‘irse de avance’.

En el show no faltaron las ‘miraditas’, los aplausos, besos volados y los coqueteos con la figura de la música. Uno estuvo más serio durante el recital y el otro más risueño, feliz de la vida. Al final del concierto, el volante se desmarcó de su compañero e invitó a la cantante a tomar una bebida en el bar del hotel y fue correspondido. El creativo y goleador ya preparaba su baile de festejo, ganador. Cuando de repente apareció el zaguero y con la misma firmeza con la que cruzaba a sus rivales, tomó de la mano a la delgada cantante y le dijo “ Venga para acá ”

La chica de moda de moda no se hizo problemas, sabía que ambos eran estrellas, sanos. Dejó al ‘diez’ tirando cintura

y se fue con el defensa que no ganó por ‘pepa’, pero sí campeonó por determinación, antes que su rival pise el área y defina, lo anticipó. Eran otros tiempos, se clasificaba a los mundiales y los ‘cracks’ se fijaban en chicas con talento que eran igual de famosas que ellos o incluso más.

