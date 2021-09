¿Qué es de la vida de Emanuel Ntaka, exmiembro del grupo “Mambrú”? Habló sobre posible reencuentro

Emanuel Ntaka fue uno de los 5 finalistas del exitoso reality musical Popstar, que se realizó en 2002 por la pantalla de Telefe y fue elegido como uno de los integrantes de “Mambrú”, agrupación argentina que fue una celebridad en Sudamérica y países hispanos.

Justamente, en la pandemia su música volvió a sonar en las plataformas digitales. Por esa razón, TROME se contactó con él para que nos dé detalles de lo que fue esa etapa en su etapa musical y se pronuncio si habrá un reencuentro para alegría a sus fanáticos.

El año pasado vi por YouTube, que había mucha gente que aún recordaba la música de “Mambru”, ¿Qué opinas sobre lo que te comento?

Mira la verdad que lo que pasó con el grupo fue algo muy impactante en ese sentido porque uno de los mayores tesoros que me quedaron del grupo y de esa etapa de mi vida, fue justamente ese amor que me quedó de los fanáticos del grupo, y que hasta el día de hoy siguen recordando y seguimos en contacto con muchos de ellos, con los cuales tenemos una relación, ya que me cuentan como fueron creciendo. Además, me cuentan lo que significó la banda para ellos, en esa etapa de sus vidas. La verdad que es emocionante sentir que en algún momento de esas personas, uno fue parte de su vida. Para mí en general, la música me acompaña durante toda mi vida y puedo identificar momentos y registrar canciones que acompañaron distintos momentos en mi vida. Por eso, es importante si alguien me dice: “durante una parte de mi adolescencia escuchaba estas canciones y me emocionaba haciéndome sentir bien y me acompañaron en momentos de alegría y tristezas. Para mí es muy importante, ya que me parece que es uno de los valores y recuerdos de las cosas que más me llevo de esa experiencia.

Y su historia es bien bonita, ¿ya que el grupo “Mambrú” sale de un reality musical?

Fue un programa que inició como casting llamado “Popstar”, el cual se buscaban voces masculinas en mi caso porque anteriormente había sido el grupo “Bandana”, que había hecho una versión femenina y en la versión masculina se contactaron a cantantes. La verdad que para mí fue una puerta más a la cual estaba golpeando cuando en la adolescencia uno quiere dedicarse a la música. Justo en esa época, yo estaba terminando mis estudios en el Conservatorio de Música y por otro lado también necesitaba mantener mi vida, juntar plata y en esa época comencé a trabajar en bares, pubs, cantando, grabando demos, tocando puertas a productores, Entonces, vi la convocatoria y fui sin tener demasiadas expectativas. De hecho fui uno de los últimos de la fila. Creo que fui el último porque llegué yo y como cerraron atrás de mí, la fila de más de 4000 mil personas y después de un proceso de selección que duro aproximadamente entre dos o tres meses quedé para formar parte del grupo “Mambru”. Ese cambio tan brusco de no ser conocido a tener una gran popularidad.

“Mambrú” tuvo mucha popularidad...

Y es que al ser grupo que estaba en un medio de comunicación tan masivo como es la TV, dónde los programas se difundían de lunes a viernes en horario estelar y mucha gente lo miraba. Pero nosotros desde adentro no teníamos mucha referencia de lo que pasaba porque teníamos un momento dónde estábamos como aislados en un hotel y no sabíamos lo que pasábamos por fuera. Entonces, en ese momento en el cual salimos y vimos lo que sucedía con la gente fue muy brusco e impactante.

¿Qué se te vino a la mente cuando fuiste elegido en “Mambrú”?

La verdad que fue como un momento de mucha emoción porque de repente se me dio la oportunidad de estar en lugares impensados para mí como el Teatro Gran Rex, que es un lugar muy importante en Buenos Aires y que está reservado para grandes figuras. La verdad no me imaginé haber cantado ahí. Al poco tiempo hicimos unas presentaciones en el estadio de Vélez junto a Bandana. Todas las giras que hacíamos eran en grandes estadios y fue todo como un gran sueño, en el cual pasaron cosas buenas y no tan buenas. Pero como grupo funcionamos como una familia, éramos muy unidos y nos apoyábamos mucho tratando de superar los obstáculos juntos, porque a todos nos pasó lo mismo y mi familia me acompaño mucho. Cuando te sucede esto de una forma tan brusca como fue, también es muy fácil que quizás no tengas sentido de la realidad. Entonces, mi familia me ayudo mucho a siempre recordarme quien soy y que tenga los pies sobre la tierra. Eso hizo que el final tuvo estas dos cuestiones, que al principio fue brusco, esa cuestión de paso de la popularidad, a la explosión y demás, pero el final también fue muy brusco al momento de que se apaga. La verdad que tengo una familia que me acompaño mucho en ese proceso, muy complejo, para que no sea tan doloroso esa situación. En ese momento estás en una efervescencia muy grande, pero cuando se termina también hay silencio muy grande y quizás se sienta como una gran soledad por momentos e incertidumbre de que vas a hacer. Por eso, es importante tener un buen respaldo familiar y yo lo tuve gracias a Dios para acompañarme en ese momento.

Emanuel hace música afroamericana.

¿Por qué se terminó el proyecto ‘Mambrú’?

Creo que tres años y grabamos tres discos muy buenos. Imagínate que nosotros acabamos el reality y al poco tiempo ya estábamos haciendo los shows. Entonces, en ese poco tiempo tuvimos que grabar. Entonces, no hubo mucho tiempo que nosotros podamos meter tanta creatividad dentro de las canciones, sino en el primer disco ya estaba casi todo armado, Obviamente que estaba sujeto a ciertas modificaciones que le dábamos cada uno, pero las canciones ya estaban armadas porque no había mucho tiempo para ponerse a componerse. Ya en el segundo pudimos tener una mayor participación y ya en el tercer disco tuvimos mucho más participación. Creo que en esos dos discos se pueden ver composiciones nuestras propias que nos dieron el espacio para hacerlo. Fue todo un proceso y en ese proceso, no hubo una situación de conflicto, no hubo peleas, yo creo que duro lo que tenía que tenía que durar. Mucha gente me dice porque se separaron, pero tampoco era algo que nosotros teníamos el poder de definirlo. Trabajábamos para una empresa que tenía su desarrollo y nosotros habíamos sido convocados para ese grupo que duro lo que tenía que durar. Siento que visto de afuera, es quizás que genera dudas

Entonces, ¿Ustedes no tuvieron ninguna pelea interna que haya generado el final de la agrupación?

No hubo ningún conflicto, entre nosotros no nos peleamos y que eso genere la disolución del grupo. Nosotros por suerte, nos mantuvimos unidos y hubo un momento en que cada uno tomó su rumbo para continuar con su vida, pero no hubo nada que haya generado conflicto. entre nosotros.

¿Ves viable un reencuentro de ‘Mambrú’?

Sí, yo lo veo viable. Porque como te dije antes no estamos peleados. De hecho tenemos un grupo de WhatsApp, en el cual a pesar que no es tan activo y cada vez que alguien escribe charlamos. En este presente no creo que sea posible, pero nunca está cerrada la puerta. Siempre cuando sea para divertirse y con armonía, yo creo que pueda salir en algún momento. No sé para cuando, pero como la puerta no se cerró siempre hay esa posibilidad de juntarnos para hacer música. Cada vez que nos juntamos hay esa magia que es como hubiese una memoria y nos conocemos mucho. Ese tiempo juntos que fueron tres años, pero fue muy intenso y somos como hermanos en cierta forma de la vida. Ojalá que se pueda, yo nunca cerré la puerta.

¿Qué recuerdos de Perú?

Estuvimos un par de veces en Lima. Puede ser que estuvimos en alguna Teletón. Recuerdos que nos recibieron súper bien, con mucha calidez, amor, y pese a que no tuvimos la posibilidad de recorrer mucho Perú. Estuvimos en Lima y más allá, yo por mi cuenta estuve en Perú, un país que me encanta por su cultura y la identidad que tienen entre esa fusión de afro, pueblos originarios y muy ligados. Es una cultura que me encanta. En el momento del grupo, era llegar y hacer presentaciones.

¿Te interesaría volver a Perú con tu proyecto musical?

Me encantaría ir a Perú y hacer una gira por el interior de tu país. Me encantaría conocer músicos y me parece que es un lugar donde la creatividad está a muy flor de piel y me encanta esos lugares porque son tan potentes y tienen una energía tan linda y ancestral.

¿A tus pequeños qué le has contado de tu etapa en “Mambrú” y el éxito que tuviste?

Tengo a Ema de 10 años y Milo de 7 años. Viste que también, pero no tanto como en aquel momento, la gente se acerca y quiere tomarse una foto conmigo. Al principio, Ema, la más grande como que se preguntaba y le mostraba los videos contando esas experiencias y que están registrados en YouTube y las pueden ver por sí solos. Le cuento y disfrutamos de las anécdotas. Me parece que es importante tener esa comunicación con los chicos y que sepan lo que hizo el papá. Intente hacer lo que me gustaba realizar. Siempre fui fiel a lo que me gustaba, la música y seguir el legado de mi padre que también fue un gran cantante de Jazz y lo tomé de ahí. Me gusta transmitir que está bueno y que la vida es corta y que uno tenga que hacer lo que le gusta, más allá de que es complicado. Dedicarse a la música, el arte, son cosas que por lo general son más difíciles para desarrollar la parte económica. Tienes que trabajar mucho y estar muy enfocado para desarrollarte bien. Está bien que ellos vean que se puede hacer y que la música me dio todo. A mi mujer la conocí en una radio y todo lo que soy es gracias a la música. Una parte de mi vida musical fue pasar por ese grupo exitoso ‘Mambrú’. Pero que fue una parte de mi carrera, antes había vida y después sigue la vida.

¿Tu señora es comunicadora?

Trabaja más en Marketing en la radio. Entonces la conocí en una radio cuando nosotros como grupo íbamos seguido.

¿Cómo trabajaste en pandemia haciendo música?

La pandemia fue un golpe fuerte para todos los trabajadores de la cultura, arte y música. Porque se frenó el mundo y lo primero que paro fueron los desarrollos artísticos, culturales y musicales. Sin embargo, nos dimos cuento que el arte en un momento tan duro de aislamiento y fue lo que nos salvó. Muchos artistas hacían en vivos y que hubiese sido de nosotros en pandemia si no hubiéramos tenido el trabajo de los músicos, artistas y creadores de contenido. Fue lo primero en cerrar y lo último en volver abrir. Yo por suerte, tengo mi trabajo de productor que me ha tocado seguir trabajando desde mi productora y en proyectos de investigación y desarrollo para que genere ese intercambio de manifestaciones culturales. Mis proyectos personales quedaron relegados y eran los que tenían que ver con la música en vivo y la producción propia. Tengo un grupo que se llama “Boehmi”, que resume influencias africanas, afro latinoamericana y el flamenco. Otro grupo es Amaqwati House Music, que trabajamos con música electrónica, generando algunas texturas y fusionamos ritmos. Si bien con esos proyectos seguimos produciendo, pero al no tener un desarrollo en vivo y tuvimos que parar un poco. Por suerte, he diversificado mi trabajo con la parte cultura y tuve bastante trabajo.

Finalmente, ¿Veo que incentivas la música afro americana?

Más que nada reivindicar la cultura afro - argentina porque en la región en general se vio un proceso de conquista y colonización muy trágico, en el cual se explotaron a los pueblos de África, en el cual se vio un proceso de esclavitud y generó un genocidio muy grande. Más adelante estos pueblos trabajaron en el desarrollo de estos países que venían de las colonias, en nuestro caso España. y después en ese proceso de liberación y guerras, donde también participaron los afro descendientes.. En esta construcción de los países, por lo menos en Argentina, una idea de que Argentina tenía que ser un país homogéneo. La parte africana no tiene mucha difusión como el tango y la milonga. Un poco mi trabajo tiene que ver con la reivindicación de esa cultura africana. Mi padre era sudafricana y mi madre era santiagueña. Busco visibilizar el aporte de la comunidad afro- argentina.

