¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela que protagoniza Hilal Antinbilek se ha ganado un lugar muy importante en España donde diariamente la historia de Züleyha se puede ver a través de la señal de Antena 3. Es por ello que durante la semana del 27 de junio al 1 de julio los fans de este drama disfrutaron de grandes sorpresas y muchas emociones.

En “Tierra amarga” también se puede ver la participación de reconocidos actores como Ugur Günes, Murat Ünalmis y Furkan Palali, entre otros cuya fama y popularidad también ha incrementado no solo en Turquía, sino en varios países del mundo.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la producción otomana, llegó a España en julio del 2021 luego de haber triunfado en su país de origen donde fue considerada una de las más exitosas de los últimos tiempos.

Demir bailando junto a Zuleyha (Foto: Tims & B Productions)

En España esta telenovela se transmite a través de la señal de Antena 3 y diariamente sorprende a su público con nuevos y emocionantes capítulos.

Es por ello que aquí te contamos más de lo que pasó durante la semana en la emisión de la telenovela turca en Antena 3 de España.

5 MOMENTOS CLAVES DE “TIERRA AMARGA” DURANTE LA SEMANA

1. El nuevo comienzo entre Demir y Züleyha

A pesar que Ümit intentó de diversas formas que Demir se enamore de ella, la doctora es rechazada por el hombre quien ha quedado ciego de amor por Züleyha y luego que ambos se declaran su amor deciden irse de viaje como una nueva luna de miel.

Demir aprovecha y sorprende a su esposa entregándole un anillo de compromiso y le pide que se case con él. Esto alegra mucho a la mujer quien acepta gustosamente.

La romántica cita entre Demir y Zuleyha (Foto: Tims & B Productions)

2. Fikret muy furioso con Ümit

Nada parece opacar la felicidad de Demir y Züleyha quienes disfrutan de su luna de miel y además tienen su primera cita romántica.

En la habitación, Yaman le confiesa a su esposa que se arrepiente del daño que le hizo anteriormente. El romance los envuelve y ambos se miran fijamente. Luego del baile Demir carga entre sus brazos a Züleyha y ambos se dirigen a su habitación donde continúan los besos y las caricias.

Sin embargo, Fikret se entera de lo bien que la pasan juntos y descarga toda su furia contra Ümit a quien le reclama por no haber hecho un buen trabajo en enamorar a Demir. Además le cuenta lo bien que la pasan los esposos y esto cae como un balde de agua fría para la doctora quien se derrumba. Pero Fikret no se detiene y la amenaza.

“No me digas que te has enamorado ¿Por qué?, cuantas veces te lo he advertido. Fuiste tu quien le dijo lo de las bombas ¿verdad? Me has traicionado para que Demir no salga herido”, expresó Fikret.

Fikret amenaza a Umit (Foto: Tims & B Productions)

3. Fikret secuestra a Demir

Fikret secuestra a Demir y lo lleva hasta un lugar abandonado donde le comenta todo lo que Yaman no sabía. En ese lugar le dirá que es su medio hermano.

También le confiesa que un día conoció a Adnan Yaman y le dijo a su madre que él no era su hijo. Fikret tiene en su mente el día que conoció a Demir y le gustaron sus zapatos debido a que él no tenía.

“No quiero dinero, ni propiedades, ni tu apellido, solamente quiero que aceptes algo: que tu padre no era el hombre digno y adorable que tu pensabas”, le dice Fikret quien además saca un arma blanca.

Fikret secuestó a Demir (Foto: Tims & B Productions)

4. Ümit sabe un secreto importante de Sevda

Sevda le advierte a Züleyha que tenga mucho cuidado con Ümit debido a que sus intenciones no podrían ser tan buenas. Tras ello, Sevda irá en busca de Ümit a su casa.

“No se trata de que esté aquí, se trata de que lo dejes en paz de una vez por todas”, dice Sevda.

Sevda también le dice que con solo mirarla puede saber cómo es. “Claro que lo haces porque las dos somos iguales, ¿verdad?. Sevda tu si que sabes destruir un hogar. Eres la mejor para separar a un hombre de su familia. Eres la amante de Adnan Yaman”, respondió Ümit.

¿Qué secreto esconde Sevda? (Foto: Tims & B Productions)

5. Züleyha sueña con Yilmaz y Demir viaja a Estambul

Züleyha logra ver a su amado Yilmaz en sus sueños pero al despertar quedará muy sorprendida por lo que el joven le dijo. Es por ello que no duda en contarle a Sevda.

“No llores más, Demir está contigo ahora y él te quiere de verdad; por ello, tu debes hacer lo mismo”, le dijo la joven a Sevda.

Pero su momento de paz y tranquilidad acabará cuando Demir llegue para aclarar varios temas con ella. Previamente, Demir viajó a Estambul para saber más sobre su padre. Y al llegar a esa ciudad se encuentra con una mujer quien le confirma que todo lo que Fikret le comentó.

Demir descubre que Fikret es su hermanastro en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3?

“Tierra amarga” estrena cada semana nuevos episodios a través de la señal de Antena 3 en España. La popular ficción turca se emite de lunes a viernes 17:45 horas (hora local).