La entrega de los Premios Oscar 2022 está cada vez más cerca. Como todos los años, la gala se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.), donde artistas de todo el mundo se reunirán para rendir homenaje a lo mejor del cine en todas sus áreas. Cabe señalar que en esta oportunidad habrá ciertos cambios. Entérate en los siguientes párrafos todas las novedades de la gala.

¿Cuándo y dónde es la ceremonia de los Oscar 2022?

La entrega de los Premios Oscar 2022 se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo. Como es costumbre, el evento se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Dónde ver la gala de los Oscar 2022?

En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida a través del canal ABC. Por su parte, en América Latina el público podrá ver la gala en la señal de TNT y TNT Series. Para España la premiación llegará por Movistar+.

Cabe señalar que las plataformas que transmiten la ceremonia del Oscar 2022 también permitirán verlas en sus versiones web, tales como Movistar Play, ABC, DirecTV Go, entre otras. Para más información consulta con tu operador local.

Hora para ver la gala de los Oscar 2022

Estados Unidos: 8:00 p.m. (EST), 5:00 p.m. (PST)

8:00 p.m. (EST), 5:00 p.m. (PST) México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 1:00 a.m. (lunes 28 de marzo)

Novedades de los Oscar 2022

En esta edición de la entrega de los premios Oscar 2022, surge una nueva categoría llamada Película favorita de los fans, cuyo ganador es elegido por la audiencia en internet. Entre las más aclamadas figuran “Spider-Man No Way Home” de Sony Pictures, “Army of the Dead” de Netflix, “Cenicienta” de Amazon Prime Video, entre otras.

Favoritos de los de los Oscar 2022

En la categoría Mejor actor la disputa está bastante peleada con Benedict Cumberbatch por “The Power of the Dog” y Andrew Garfield por “Tick Tick Boom”; así como Will Smith gracias a “King Richard”. Cabe señalar que el último se hizo con el premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG), cuyos miembros se superponen con los de la Academia.

En Mejor actriz principal destacan nombres como Olivia Colman por “The Lost Daughter”, Kristen Stewart por “Spencer” y la ganadora del SAG Award Jessica Chastain gracias a “The Eyes of Tammy Faye”.

Por el lado de Mejor película, parten como favoritas “The Power of the Dog” de Jane Campion, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, “West Side Story” de Steven Spielberg, y “Coda”, ganadora del premio del sindicato de productores.

