El anuncio de ambos artistas a través de sus redes sociales el último lunes alertó a todo el mundo. Fanáticos y curiosos están expectantes por conocer la nueva canción que lanzará Shakira en colaboración con Bizarrap, un tema que -de acuerdo a los rumores y trascendidos- volverá a tener mensajes directos hacia Gerard Piqué y su fallida relación. Conoce a continuación cuándo y a qué hora se estrenará oficialmente el hit.

La cantautora colombiana empieza el 2023 con nuevos proyectos y enfocada en seguir relanzando su carrera musical. Luego de los éxitos que supusieron las canciones “Te felicito” y “Monotonía”, los fans de la sudamericana esperan con ansías su nuevo sencillo .

Los dos anteriores tuvieron clara referencia a su situación sentimental y según informaciones esta nueva canción tendrá tintes parecidos.

Shakira y Gerard Piqué se separaron en el 2022 y su ruptura ha sido muy mediática (Foto: AFP)

LA LETRA QUE TENDRÍA LA CANCIÓN DE SHAKIRA CON BIZARRAP

Según la web Genius y diversas cuentas música y farándula de las diferentes redes sociales, entre los versos de la Session 53 de Bizarrap se encontararían frases tan duras como estas:

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú -A ti te quedé grande- Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh”

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique -Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques- Entendí que no es culpa mía que te critiquen -Yo solo hago música, perdón que te salpique”, serían algunas de las estrofas de la canción.

DÍA Y HORA DE LANZAMIENTO DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA CON BIZARRAP

A través de una historia en Instagram, Bizarrap anunció que su colaboración con Shakira llegará a la 1:00 a.m. del jueves 12 de enero en España, a las 9:00 p.m. del miércoles 11 de enero en Argentina y a las 7:00 p.m. del miércoles 11 de enero en Colombia y Perú.

Shakira lanzará nueva canción este 11 de enero. (Foto: @shakira).

Vale precisar que la publicación en Instagram de los dos cantantes promocionando la canción ya superó los 5 millones de “me gusta”. “MAÑANA@shakira || BZRP Music Session #53″, se lee en la publicación.