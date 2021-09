Tras haberse convertido en todo un fenómeno televisivo, “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) llega a su fin este miércoles 8 de septiembre a través de Fox Turquía, canal en el que veremos si Eda Yildiz y Serkan Bolat forman la familia que tanto habían anhelado con la llegada de su segundo hijo, aunque ocurriría un contratiempo que podría cambiar el desenlace.

Como vimos en el capítulo anterior, el embarazo de Eda está muy avanzado y en cualquier momento el bebé podría llegar, por lo que Serkan no le ha quitado los ojos de encima a su amada; sin embargo, el día del cumpleaños del arquitecto surge un accidente que complicaría todo.

En el último episodio de la exitosa telenovela turca conoceremos qué ocurrió finalmente con Yildiz y su hijo, pero sobre todo cómo terminará la pareja, cuya historia comenzó por un trato que hicieron cuando se conocieron de forma accidentada y poco a poco surgió el amor.

Al final del capítulo 51 de "Love is in the air", Eda sufre un accidente (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Debido a la gran expectativa que ha generado la emisión del último capítulo de “Sen Cal Kapimi”, te contamos cómo puedes ver la gran final vía Fox Turquía y YouTube.

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR” POR FOX TURQUÍA?

Para ver la gran final de “Love is in the air”este miércoles 8 de septiembre, solamente deberás conectarte a las 8:00 p.m. a la señal Fox Turquía, la cadena de televisión de transmisión gratuita en el país otomano.

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR” POR YOUTUBE?

Si por algún motivo estás fuera de casa y no llegarás a la hora indicada para ver la telenovela turca, no te preocupes que podrás conectarte a la señal en vivo de Fox Turquía o mediante su canal de YouTube haciendo CLIC AQUÍ.

Una vez más, los protagonistas de "Love is in the air" atravesarán un duro y complicado momento (Foto: MF Yapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

A continuación, te contamos todo lo que veremos en el capítulo 52 de “Love is in the air”, de acuerdo con los avances que lanzó Fox Turquía.

SOLAMENTE FUE UN SUSTO

El parto de Eda se complica y Serkan está nervioso en "Love is in the air" (Foto: MF Yapim)

Un gran susto es el que nos habría dado Eda cuando pensamos que iba a caer de las escaleras tras recuperar un globo que le había pedido Kiraz.

Como recordamos, al final del episodio anterior, este concluye cuando vemos a la protagonista sufrir ese accidente, que por fortuna no pasó a mayores, pues en los avances ella está junto a Serkan en su auto.

UN PARTO NADA FÁCIL

Eda tiene contracciones y Serkan está muy nervioso luego de que su carro se malograra (Foto: Love is in the air / MF Yapım)

Mientras la pareja se dirige en su auto, este se malogra a medio camino, algo que no sería tan malo si es que a Eda no se le hubiera roto la fuente, poniendo más nervioso al arquitecto.

Debido a que las contracciones comenzaron, a Serkan no le queda más remedio que cargar a su esposa y llevarla a un área en medio del campo para que ella y su bebé se encuentren bien. “El bebé está a punto de salir. Ya he dado a luz antes y sé lo que digo. ¿En quién puedo confiar aparte de en ti? Eres mi marido, harás esto conmigo”, le dice a Eda al arquitecto cuyo cerebro se ha bloqueado.

TODOS NERVIOSOS

Los nervios de todos se incrementa al saber que Eda no ha llegado al hospital (Foto: Love is in the air / MF Yapım)

Antes de que comenzaran las contracciones, Eda llama a su familia y amigas para avisar que el bebé ya está en camino, por lo que todos van al hospital a preguntar por ella; sin embargo, al llegar se llevan una gran sorpresa: nadie está registrado con su nombre porque no han llegado.

Esto desata la ansiedad y preocupación de todos, que no saben cómo actuar, pues temen que algo malo les pase durante el proceso de parto.

AVANCES DE LA GRAN FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”

A continuación, todo lo que veremos en la gran final de “Love is in the air” en Turquía este miércoles 8 de septiembre a las 8:00 p.m.

FIN DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TURQUÍA Y ¿CUÁNDO EN ESPAÑA?

Mientras que este miércoles 8 de septiembre, “Love is in the air” emitirá su último capítulo en Turquía, solamente unos meses después hará lo mismo en España.

Como se recuerda, en la Madre Patria, la telenovela turca se encuentra en su segunda temporada, cuyo estreno fue el lunes 9 de agosto por Divinity, donde se ha visto un salto en el tiempo de cinco años que ha puesto a Eda y Serkan nuevamente separados, pero siendo padres de Kiraz.

Aún no se puede hablar de una fecha en concreto del final de la telenovela, ya que Mediaset puede cambiar su ritmo de emisión o descansar en algún momento. Sin embargo, si la cadena se mantiene como hasta ahora, “Love Is in the Air” terminará en España en la primera semana de noviembre.