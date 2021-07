Tras haber permanecido más de un año y dos meses al aire, la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) llega a su fin, generando gran expectativa en los televidentes españoles, quienes siguieron de cerca la historia de Bahar a través de la señal de Antena 3, cuya estrategia fue emitir semanalmente dos episodios.

Como se recuerda, este drama llegó por primera vez el pasado 7 de mayo de 2020 y se dividió en tres temporadas, que ganó rápidamente seguidores, quienes no se perdían ningún episodio los lunes y martes, días en los que era transmitido.

Debido a que ya no falta nada para conocer el desenlace de este fenómeno de masas que arrasa en rating en la Madre Patria, te damos a conocer el horario y cómo ver el capítulo 81, último episodio, de esta ficción.

La historia de superación de Bahar, que lucha por salir adelante con sus dos hijos, tras quedar viuda, llega a su fin el martes 20 de julio en España. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO FINAL DE “MUJER”?

El capítulo final de “Mujer”, episodio 81, será emitido por Antena 3 este martes 20 de julio en su horario habitual de las 22:45 horas.

Pero si estás fuera de tu casa y no sabes cómo ver el último capítulo de “Kadin”, no te preocupes que de todas maneras podrás disfrutar del cierre de la historia de Bahar, sólo deberás ingresar al sitio web del canal de señal abierta: www.antena3.com para ver la trasmisión en directo online.

Desde que fue estrenada, la historia de Bahar se emitió dos veces a la semana en España. (Foto: Fox Turquía)

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “KADIN”?

En el capítulo anterior, Sirin casi es descubierta, en su afán de obtener dinero, cuando regresa a la casa de su padre Enver, en el barrio de Tarlabasi. Aunque llega a entrar y rebuscar todo, no consigue su objetivo y tiene que huir luego de hacer caer algunas cosas que estuvieron a punto de delatarla.

Tras ello, se va a un hotel donde está desesperada y decide llamar llorando a su progenitor para pedirle ayuda, pero sobre todo que le lleve el dinero que tenía en su inmueble. Enver va al encuentro de su hija, quien hace una siniestra confesión: acabó con la vida de Sarp e intentó que muriera Doruk lanzándose del edificio.

Sirin llama desesperada a su padre y le dice que es el único que puede ayudarla. (Foto: Fox Turquía)

“Quería que sufriera Bahar porque me arruinó la vida: me quitó a mamá, a Sarp y a ti, incluso la casa (…). Lo he perdido todo por culpa de ella (…). No podría haber cosa más horrible para Bahar, después de haber perdido a mamá y a Sarp, [la muerte de Doruk] eso la hundiría en la miseria, piensa en la cantidad de dolor que sentiría (…) y así conseguiría la venganza sobre Bahar que he buscado siempre. Hice todo en base a señales”, le confiesa ante la mirada atónita de su padre.

Después le dice que debe marcharse, no sin antes recordarle que debe darle el dinero para comenzar una nueva vida lejos de esa ciudad. Enver le da todos los billetes dentro de una bolsa de papel y se despide de ella de forma muy emotiva.

Enver no puede creer que su hija tenga tanto odio en su corazón. (Foto: Fox Turquía)

¿Realmente prevaleció el sentimiento de padre para ayudar a Sirin? ¿La hija de Enver recibirá en algún momento el castigo por todo el daño que ha hecho?

Mientras esto ocurre, en un escenario totalmente opuesto, Ceyda y Raif deciden compartir su vida juntos, ¿pasará lo mismo entre Bahar y Arif? Estas y otras interrogantes serán resultas en el capítulo final de “Mujer” la noche de este martes 20 de julio a las 22:45 horas en Antena 3.