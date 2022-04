¿Qué pasará en “Pasión de gavilanes 2″ capítulo 34? A estas alturas, la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” está dejando boquiabiertos a todos los televidentes. Y no es para menos, pues tras el apasionado beso que Juan Reyes le da a Rosario Montes, aunque este haya sido en contra de la voluntad de ella, el hecho de que Norma Elizondo los encontrara infraganti causó gran indignación y decepción de su parte. ¿Cuáles serán las medidas que tomará contra su esposo?

En otro momento, se ve a Jimena reunirse con su hermana Sara y Andrés para comentarles que uno de los hombres de Demetrio Jurado persiguió a Gaby. Aunque la familia de la joven busca que lo denuncie por acoso, ella se niega a hacerlo.

Debido a este y otros acontecimientos más, los fanáticos de la telenovela, protagonizada por Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, junto a una nueva generación de gavilanes, desean conocer qué ocurrirá con los personajes en el siguiente capítulo. A continuación, te contamos lo que debes saber.

Cuando Norma encuentra a su esposo y Rosario Montes besándose en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2 - CAPÍTULO 33?

El capítulo 33 de “Pasión de gavilanes 2″ puso a flor de piel las emociones de los televidentes. Primero por la búsqueda de los mellizos Erik y León a Adela, quien vuelve a escapar, pero ellos no se darán por vencidos y tratarán de dar con su paradero para aclarar el misterio del asesinato del profesor Genaro Carreño.

Pero sin duda, la escena que dejó sorprendida a toda la audiencia fue el beso de Juan Reyes y Rosario Montes, luego de que este encontrara a la mamá de Muriel con su hijo Juan David. Lo peor de todo es que Norma presenció todo y ahora está muy confundida, pues no sabe con qué clase de persona se casó y compartió su vida por 20 años.

Rosario Montes descubre que Muriel y Juan David están saliendo (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 34 DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En el avance oficial de Telemundo, en el que Rosario le confiesa a una persona de su entera confianza que Juan David es el único hombre que quiere en su vida, se ve también a Juan David conversando por teléfono con Muriel y le dice que sabe lo que le ocurre a su madre.

Ya reunidos, el primogénito de Juan Reyes y Norma Elizondo le confiesa a la hija de Rosario la verdad. “Tienes que saber todo lo que pasó y sigue pasando entre tu mamá y yo”, le dice ante la mirada atenta de la muchacha. ¿Será que terminará de decirle todo?

En otra escena aparece Norma gritando y diciendo desde su balcón que no quiere la presencia de su esposo en la haciendo. “¡Que se vaya, si no se va, me voy a ir yo!”, mientras vemos a Juan y su hijo abrazándose muy angustiados.

Norma exigiendo que su esposo se vaya de la haciendo en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El nuevo capítulo de “Pasión de gavilanes” 2 será estrenado este viernes 01 de abril, a las 10:00 pm (hora del este) en Estados Unidos por Telemundo.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver el episodio por Internet en la misma página de Telemundo. Solo ingresa aquí para acceder a todos los capítulos de la temporada y al material adicional que está habilitando el canal.

Juan David decide contarle todo a Muriel, quien está frente a él en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES” 2 SI NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS?

Si no resides en Estados Unidos, solo puedes esperar el lanzamiento de la nueva temporada a través de canales por confirmar. Al menos se espera que los nuevos capítulos lleguen a Netflix tras su emisión completa por Telemundo.

En el caso de España, “Pasión de gavilanes” 2 fue estrenada el miércoles 16 de febrero por Telecinco y transmite cada miércoles tres capítulos nuevos a las 22:50. Además, tiene repeticiones diarias en Divinity a las 20:00 horas.

El rostro de Muriel cuando Juan David empieza a contarle lo que pasó entre él y Rosario en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS ORIGINALES DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de “Pasión de gavilanes” de la primera temporada están disponibles en Netflix. De momento, los episodios de la continuación se pueden ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.