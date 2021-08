El esperado regreso de Oliverio Mayta al barrio San José por fin se dio en “De vuelta al barrio”; y aunque ya había ido poco antes a ver a sus viejos amigos, cuya primera visita no fue la que imaginaba al toparse solamente con gente a la que no conocía, sintiéndose un completo extraño en el lugar que un día fue su hogar, la segunda vez que se animó a ir tampoco fue la mejor, pues además de no encontrar a varios de sus conocidos y ser golpeado y lanzado a un buzón tras ser confundido con un rondero expropiador, las preguntas sobre Felícitas fueron las que realmente lo afectaron.

Como se recuerda, la última vez que vimos a Oliverio fue cuando decide ir a buscar a su amada, luego de enterarse la verdad sobre su grave enfermedad, que llevó a la muchacha a rechazarlo en el altar y marcharse para siempre de esta zona de Jesús María. Desde ese momento, se perdió el rastro de ambos, por lo que las interrogantes en base a esta pareja no podían faltar entre los vecinos, quienes aprovechan su presencia para saber más detalles.

Debido a la reacción que tuvo nuestro querido personaje cuando la profesora Anita y Tristana le preguntaron por aquella carismática trabajadora del hogar, te contamos las razones que lo habrían llevado a evitar hablar de su amada. ¿Qué pasó entonces con la pareja?

El rostro de Oliverio queda desencajado cuando le consultan sobre Felícitas (Foto: América TV)

OLIVERIO EVITA HABLAR DE FELÍCITAS

Tras regresar nuevamente al barrio San José y no encontrar a varios de sus amigos, Oliverio decide probar suerte en la casa de Anita, quien se encontraba en plenas clases virtuales, pero al escuchar el timbre da un receso a sus alumnos. Al abrir la puerta se emociona al verlo y se dan un abrazo. Él le comenta que está de visita y de inmediato ella le consulta sobre Felícitas.

“Mejor no hablar de eso”, le dice, pero ante la insistencia le pide que dejen “ahí las cosas”. Tras despedirse y quedarse solo, él voltea y habla nostálgico: “Hay chola, hasta cuando no estás me quitas el aliento”.

Poco después, se animó a tocar la casa de Coco Gutiérrez, pese a que era una de sus primeras opciones, pero no se atrevió por temor a encontrarse Tristana. Ahora armado de valor, se paró y tocó la puerta. Ahí vio a quien había sido su pareja y a la que dejó por ir detrás de su amada. Después de saludarse tímidamente, él le pide perdón y cuenta a grandes rasgos lo que pasó con la persona que iba a casarse. Lo único que atina a preguntar ‘Tristi’ es si ¿son felices? y Oliverio solamente responde muy triste: “Fuimos felices mientras eso duró. Mejor lo dejamos ahí, prefiero no hablar más de eso”, después conversan de otras cosas.

Anita es una de las que insiste en saber qué pasó con Feícitas, pero Oliverio se niega a hablar del tema (Foto: América TV)

¿POR QUÉ OLIVERIO NO QUIERE HABLAR DE FELÍCITAS?

A raíz de la reacción que tuvo Oliverio cuando fue consultado por Felícitas, muchas dudas han comenzado a surgir, pues no se sabe exactamente qué pasó realmente entre ellos y qué fue de la muchacha tras haberse ido a su tierra. A continuación, algunas teorías:

FELÍCITAS HABRÍA MUERTO

Quizá la enfermedad, que hasta ahora no conocemos, finalmente habría acabado con la vida de Felícitas; por ello, Oliverio después de conversar con Anita se dirige hacia su amada como alguien ausente. Pero si hacemos memoria, tras su primera visita al barrio, donde sintió que lo miraron con indiferencia, él decide marcharse definitivamente, por lo que se va al parque a hablar nuevamente solo.

“Eres necia, yo sé que te lo he prometido, pero escucha: ‘Todo ha cambiado, el barrio está distinto, ya no hay caras conocidas (…) ni un saludo ni un hola cómo estas, cómo te ha ido, cómo te encuentro en el Facebook (…). Me han mirado como bicho raro’. Eso quedará como un bonito recuerdo que hemos vivido, nada más. El barrios San José hasta ahí no más, ya fue. No voy a volver, lo siento, never”, se le escucha.

Pero inmediatamente cambia de opinión y mirando al vacío dice: “Está bien, voy a volver, que conste que lo voy a hacer por ti (…), a ti no te puedo negar nada”, señala mientras se saca el sombrero y mira al cielo. Esto nos haría pensar que, en su lecho de muerte, Felícitas le habría pedido a Oliverio que regrese a hacer su vida al lugar donde se conocieron y enamoraron, por eso él cumple su promesa. Aunque también vimos en otra escena distinta que él saca de su bolso una caja parecida a un cofre y habla, ¿quizá son sus cenizas?

Oliverio se saca el sombrero para cumplir la promesa que le hizo a alguien, que parece ser Felícitas (Foto: América TV)

ESTÁ EN FASE TERMINAL

Otra teoría que surge es que Felícitas aún se encuentra viva, pero en fase terminal, por lo que habría pedido a su amado que la deje en su tierra y él regrese al barrio San José a retomar su vida, toda vez que la de ella se estaría apagando.

Es así que para cumplir sus deseos, a Oliverio Mayta no le queda otra opción que dejar a su pareja para enrumbarse a la capital, solamente con el propósito de hacerla feliz y cumplir sus últimos deseos.

Quizá por eso, lo vemos varias veces dirigiéndose a ella y cuando le consultan sobre la muchacha, a él le duele decir que la enfermedad poco a poco está acabando con su vida.

El día que Felícitas se entera de su enfermedad. (Foto: América TV)

RETOMARON SU RELACIÓN, PERO TERMINARON

Existe la posibilidad que Oliverio, después de haber ido tras la mujer de su vida al conocer la verdad, haya aclarado todas las cosas y retomó su relación con Felícitas, a quien no pensaba dejar en estos momentos difíciles.

Si bien, ella habría aceptado en un primer momento, más adelante cambió de opinión al darse cuenta de que estaba atando al hombre que ama a su lado, sabiendo que tarde o temprano lo iba a dejar. Por ello, decide acabar con él.

Algo que podría tener lógica tras decirle a Tristana que “fueron felices mientras duró”, dando a entender que el tiempo que estuvieron juntos lo vivieron al máximo, pero un buen día, ella prefirió dejarlo ir.

Gracias a su carisma e inocencia, Felícitas fue uno de los personajes más queridos de las tres primeras temporadas de la serie "De vuelta al barrio" (Foto: América TV)

¿REGRESARÁ EN ALGÚN MOMENTO?

Si somos optimistas, podemos decir que Felícitas podría regresar en algún momento a la serie; y aunque aún no ha superado la enfermedad, esto podría darse muy pronto. Recordemos que cuando ella se aleja del barrio San José, todos se encontraban en la década de los 70, por lo que no sería extraño imaginar que como la serie ahora se ubica en la época actual, le encuentren un tratamiento.

Pero como aún no sabemos cuál es el mal que tiene y aún padece, Oliverio evita hablar sobre este tema y cumplir lo que le prometió en algún momento a su amada pareja.

Aún no sabemos qué le pasó exactamente a Felícitas y por qué el popular “En tu cara te lo digo” prefiere mantener estricta reserva sobre ello. Lo que sí está claro, es que él jamás la ha dejado de amar.