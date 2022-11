El 20 de marzo de 2022, Daddy Yankee anunciaba con un video en sus redes sociales que se retiraba de la música tras 32 años de carrera; por supuesto, la noticia sorprendió y dejó acongojados a sus millones de seguidores en todo el planeta. “Al fin veo la meta y ahora voy a disfrutar lo que me han dado. Este género, dicen que yo lo hice mundial, pero ustedes lo convirtieron en el más grande del mundo (…). Siempre trabajé para no fallarles, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer y no piensen en limitaciones, y trabajen por su familia y los suyos”, señalaba en un clip de más de tres minutos. Sus palabras calaron muy profundo en sus fanáticos, pero como todo en esta industria continúa, muchos se preguntan quién será su sucesor; una respuesta que el mismo ‘Rey del reggaetón’ dio a conocer.

Como se sabe, el artista puertorriqueño se inició en la industria a comienzos de los 90, para fines de esa década decide formar un dúo con Nicky Jam, sin que ninguno deje de lado sus carreras como solistas; desde el año 2000, su fama crece más y se convierte en un referente del género urbano, que hasta la actualidad es todo un fenómeno. Debido a sus logros, premios y reconocimientos decidió poner un alto y se despide de la música con su álbum “Legendary” y su gira denominada “La última vuelta Worl Tour”. A continuación, te contamos a quién considera la persona que lo sucederá.

Daddy Yankee durante el espectáculo "La Ultima Vuelta World Tour", en el Estadio Nacional de Santiago, el 27 de septiembre de 2022 (Foto: Claudio Escalona / AFP)

EL VERDADERO SUCESOR DE DADDY YANKEE

El boricua, nacido el de febrero de 1976, reveló en una entrevista el nombre de la persona que podría convertirse en su sucesor y espera que esta quiera realmente ser el nuevo ‘Rey del Reggaetón’. “Bad Bunny es excelente. A lo que me refiero, es un tremendo artista, una superestrella; ahora, ¿querrá ser el líder un movimiento?”, señaló en República Dominicana, de acuerdo con una publicación a Telemundo.

Aunque al inicio no dijo exactamente que deseaba al ‘Conejo malo’ como el nuevo líder del género, cuando le preguntaron que si tras su retiro lo veía con buenos ojos para ocupar su lugar, no lo dudo. “[Bad Bunny] me encantaría, no hay mejor persona para que tome ese puesto”, resaltó.

No solo halagó al intérprete de “Tití me preguntó” por sus canciones, ritmo y estilo, también por su forma de ser como persona con la gente que trabaja con él y lo rodea. “Y lo que me gusta de Bad es que nunca ha sido egoísta y eso es un buen atributo, lo veo como un buen líder”, añadió.

Cuando Bad Bunny asistió al estreno en Los Ángeles de "Bullet Train" en el teatro Regency Village en Westwood, California, el 1 de agosto de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

DATOS PERSONALES DE DADDY YANKEE

Nombre completo: Ramón Luis Ayala Rodríguez

Ramón Luis Ayala Rodríguez Lugar de nacimiento: San Juan

San Juan Nacionalidad: Puerto Rico

Puerto Rico Cumpleaños: 3 de febrero

3 de febrero Año de nacimiento: 1976

1976 Edad: 46 años

46 años Instagram: @daddyyankee

DATOS PERSONALES DE BAD BUNNY