“No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero no importa”, fue lo expresado por la modelo Karely Ruíz y que llamó la atención de los millones de seguidores del famoso reality show “Acapulco Shore” que transmite MTV. La también influencer no se guardó nada y contó toda su verdad al respecto. Conoce aquí los detalles.

“Acapulco Shore”, el reality show más famoso de toda Latinoamérica, estrenará una nueva temporada y los televidentes podrán ver a los nuevos concursantes que convivirán y competirán por llevarse el tan ansiado premio mayor.

Pero si bien este programa ha servido para que muchas celebridades incrementen su fama o popularidad, hay quienes han intentando ingresar al reality show, aunque con muy poca suerte, tal como lo ocurrido con Karely Ruíz.

Y es que la influencer que también es muy famosa en la plataforma de OnlyFans manifestó que no la aceptaron en el programa que transmite MTV.

A continuación conoce por qué la modelo no fue aceptada en este programa.

Al reality regresan participantes que estuvieron en las primera entregas, así que prepárate para la diversión y desenfreno en "Acapulco Shore" (Foto: MTV)

¿POR QUÉ KARELY RUIZ NO FUE ACEPTADA?

La modelo e influencer contó su verdad respecto a que fue rechazada por el programa que se ha convertido en uno de los más vistos de los últimos tiempos.

Según el portal El Heraldo, la modelo estuvo como invitada en un programa dónde dio a conocer lo que nadie sabía.

El citado medio recogió lo expresado por Karely Ruíz, quien según dijo, no la admitieron en ese reality debido a que es una “chica tranquila” y porque no consume bebidas alcohólicas.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más ching…, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, expresó según informó el portal Milenio.

Karely Ruíz (Foto: Karely Ruíz/Instagram)

¿POR QUÉ SE SEÑALA A KARIME PINDTER?

Luego que Karely Ruíz diera a conocer esta versión que sorprendió a muchos, en las redes sociales los seguidores de la modelo revelaron algunos detalles como, por ejemplo, que Karime Pindter es la persona encargada de seleccionar a los nuevos integrantes.

Así lo informó el portal El Heraldo, que además sostiene que los usuarios de las redes sociales realizaron muchos comentarios a favor de Karely Ruíz.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ACAPULCO SHORE 10″?

La entrega 10 de “Acapulco shore” se estrenará el martes 27 de septiembre de este 2022 a las 10:00 p.m. (Hora de la Ciudad de México).