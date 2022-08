Ebru Şahin Osman siempre se ha mostrado como una persona sencilla y, por ello, no ha dudado en lucirse tal cual en la luna de miel junto a su esposo Cedi Osman, un reconocido basquetbolista. La recordada protagonista de la exitosa telenovela “Hercai” ha publicado en Instagram sus fotos sin maquillaje, sorprendiendo a sus millones de seguidores en lugares exóticos.

La actriz saltó a la fama internacional con su papel de Reyyan en “Hercai: amor y venganza”, telenovela que se ha sido vista en decenas de países de Europa y América, siendo muy aclamada en España y Argentina. Luego llegó la producción de “Destan”, donde interpretó a una guerrera, pero -a pesar de los esfuerzos de la megaproducción- la segunda temporada fue cancelada.

Este último fracaso, sin embargo, no opacó la felicidad de la artista, que ha disfrutado a mil sus primeras semanas de casada y no ha dudado en hacer partícipes a sus fanáticos de los momentos que vienen pasando, lejos de los set de grabaciones y maquillajes. La pareja se ha paseado por varios destinos. Y es que a la actriz le encanta viajar y, por ello, no ha dudado en compartir su pasión.

¿CUÁLES SON LAS FOTOS DE EBRU ŞAHIN SIN MAQUILLAJE?

La pareja se casó, por partida doble, en el mes de julio y ha decidido pasearse por varios destinos, entre ellos importantes lugares turísticos de Turquía y África, como las islas Seychelles, donde ha posado con enormes tortugas.

Ebru Şahin posa con tortugas gigantes en África (Foto: Ebru Şahin/Instagram)

Ebru Şahin, además, aprovechó la oportunidad de que su esposo Cedi Osman participaría en un encuentro deportivo contra la selección de Grecia para acompañarlo y disfrutar de ese país con tanta historia y bellos paisajes.

Ebru Şahin disfruta viajando y no duda en posar de manera natural (Foto: Ebru Şahin/Instagram)

Todo ha quedado registrado en su cuenta de Instagram, donde tiene 4.1 millones de seguidores. Y es que, a la actriz, de 28 años, le encanta viajar y, por ello, no ha dudado en compartir su pasión con sus fanáticos, que han reaccionado a las publicaciones con cientos de miles de me gustan y numerosos comentarios resaltando la belleza de la protagonista de “Hercai”, que se muestra relajada disfrutando, y sin maquillaje, de paisajes paradisíacos.

Ebru Şahin disfruta viajando junto a su esposo Cedi Osman (Foto: Ebru Şahin/Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARON EBRU ŞAHIN Y CEDI OSMAN?

Ebru Şahin y Cedi Osman celebraron dos ceremonias como parte de su matrimonio. Es por ello que la primera se realizó el 1 de julio del 2022 en un barco.

El lugar elegido fue Macedonia del Norte, país donde nació el novio que ahora ya se ha convertido en el esposo de la actriz turca, mientras que la segunda tuvo lugar en Turquía el 7 de julio del 2022.