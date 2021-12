La conocida actriz argentina Florencia Peña volvió a ocupar las primeras planas tras anunciar que venderá sus fotos subidas de tono en una plataforma especializada en contenido para adultos.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, señala la conductora de televisión en su perfil en Divas Play, un sitio de contenido no apto para menores de edad.

Tras animar a todos sus seguidores a acompañarla en esta nueva plataforma, la cual es bajo suscripción, la también empresaria explicó qué tipo de contenidos ofrecerá.

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, indicó.

Florencia Peña, conocida en nuestro país por su participación en el programa “Poné a Francella”, ha mostrado un adelanto de lo que planea compartir en su cuenta de Divas Play.

Recientemente sorprendió a más de uno al publicar una foto en su perfil de Instagram en la que se le ve completamente desnuda sobre una cama. “Si hay foto, hay video”, señaló la artista en la publicación que cuenta con más de 160 mil ‘me gusta’.

