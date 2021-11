¿Qué sucederá en “Ada Masali”? Esta semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre se estrenarán cinco nuevos episodios de la telenovela turca “El cuento de la isla” y la expectativa sobre lo que sucederá ha dejado al público en un estado de impaciencia. La ficción, protagonizada por Alp Navruz y Ayça Ayşin Turan, como Poyraz y Harzian, respectivamente, sigue ganando seguidores con su divertida y conmovedora historia en la pantalla chica.

La comedia romántica ha sido escrita por Yesim Çitak y Dilek Iyigün, quienes ya han brillado con su talento por ficciones como “Love Is in the Air” y “Erkenci Kus: Pájaro soñador”.

Por ello, el guion ha sido un total éxito en sus primeros capítulos estrenados en Turquía y a nivel internacional. El programa de televisión ha aparecido, de manera rápida, en otros puntos del mundo, rompiendo las barreras del idioma.

“Ada Masali”, a través de sus personajes de Poyraz y Harzian, ha mostrado un llamativo contraste por los diferentes tipos de vida e ideas de su historia. A pesar de que esto podría separar irremediablemente a cualquier pareja, la serie se arriesga y expone una trama que transita entre el romance, la risa y la tristeza.

Haziran y Poyraz, personajes de la telenovela turca "El cuento de la isla". (Foto: Ay Yapim)

5 CLAVES DE “ADA MASALI” QUE PASARÁN ESTA SEMANA

5. EL DESPERTAR DE ALIYE

En los próximos capítulos de “El cuento de la isla”, que saldrán del 29 de noviembre al 3 de diciembre en Divinity de España, se verá cómo la salud de Aliye tendrá paralizada a la isla. Sin embargo, repentinamente despertará del coma, en el momento en que Haziran se encuentra en su habitación. La sorpresa será breve porque lo urgente es llevarla al hospital.

4. EL SECRETO DE HAZIRAN

Antes de que Aliye despertara del coma, Haziran abrió su corazón y le reveló su secreto sobre Poyraz. Por eso, temerá que la abuela le cuente todo a su nieto. “¿Y si me escuchó y ahora le dice todo a su nieto? Deberías haber visto cómo me miró cuando entré en su habitación, creo que oyó todo lo que le confesé”, le dirá a Biricik, desesperada.

Ayça Ayşin Turan como Haziran, protagonista de la telenovela "Ada Masali". (Foto: Ay Yapim)

3. LOS CELOS DE IDIL

Idil se enterará que Aliye se despertó justo cuando Haziran estaba a su lado. Por eso, se llenará de celos y hasta tendrá un ataque de rabia porque pensará que eso puede ser utilizado por la “nueva amiguita” de Poyraz como un “milagro”. Después de calmarse, irá a visitar a Aliye, quien confía en la joven. En ese momento, la doctora les dirá que la abuela necesita un fisioterapeuta y evitar cualquier situación de estrés o sobresaltos.

2. LA MISIÓN DE HAKAN

Mientras tanto, Hakan será puesto a prueba, una vez más, por su jefe, quien lo presionará para obtener resultados en la isla. Se le recordará que el deseo principal de la empresa es que el hotel de Poyraz sea destruido lo más pronto posible ¿Qué hará Haziran cuando se entere de que los planes deben cumplirse de una vez por todas?

1. LA DESCONFIANZA DE ALIYE

La actitud de Aliye con Haziran será de pura desconfianza en los nuevos capítulos de “Ada Masali”. A pesar de que ha habido un acercamiento entre ambas, la abuela le dirá que no confía en ella y que se vaya cuando termine de juntar dinero para su madre. Le sugerirá que su presencia no es bien recibida a pesar de sus buenas intenciones. Haziran recibirá estas palabras como un golpe muy duro pero se tranquilizará de que la anciana no recuerda su secreto.

¿ALP NAVRUZ Y AYÇA AYSIN SON PAREJA FUERA DE LA TELEVISIÓN?

Alp Navruz y Ayça Aysin, los protagonistas de “Ada Masali”, la nueva telenovela turca que se estrenará en Divinity de España, no son oficialmente pareja en la vida real, a pesar de los rumores y las especulaciones de sus seguidores en redes sociales.

Ambos, además, han mostrado fotografías juntos, pero como parte de la promoción de la serie otomana conocida como “El cuento de la isla”. Sin embargo, muchos fans han comentado que esto sería para despistar a la prensa y mantener en reserva su privacidad como pareja.

Navruz, en un momento, fue consultado por los rumores de su noviazgo con Ayça Aysin y no descartó su posible relación sentimental. “Tenemos muy buena energía y nos entendemos muy bien”, respondió a la prensa de Turquía, sin agregar más, en una conferencia por la campaña de Yves Rocher.