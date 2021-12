A pesar que en un inicio la telenovela turca “Ada Masali” o también conocida como “El cuento de la isla” tuvo el respaldo de la telaudiencia, con el tiempo esto fue desapareciendo lo que obligó a sus productores a grabar el final del drama otomano. En un inicio se pensaba que dicha producción superaría el éxito obtenido por “Love Is in the Air”, pero esto no ocurrió.

La comedia romántica logró conquistar al público de Turquía con la historia de Poyraz Özgür y Haziran Sedefli y con el tiempo pudo traspasar fronteras y llegar a España al igual que a otros países de América Latina.

La telenovela “Ada Masali: El cuento de la isla” es protagonizada por el actor Alp Narvuz quien interpreta a Poyraz Özgür y la actriz Ayça Ayşin quien encarna a Haziran Sedefli. Si bien durante sus inicios “Ada Masali” logró captar la atención de los televidentes, poco a poco la aceptación fue disminuyendo lo cual se vio reflejado en el rating de los canales de transmisión.

Ada Masali es una telenovela que se ha convertido en una de las favoritas en España.

POR QUÉ “ADA MASALI” NO TUVO TANTA SUERTE COMO “LOVE IS IN THE AIR”

Algo que llamó la atención del público en Turquía fue ver a jóvenes actores como Ayça Ayşin Turan y Alp Navruz que han participado en series dramáticas y que ahora lo hacen en la comedia romántica “Ada Masali”. Esto se vio reflejado en redes sociales donde los comentarios hacia la telenovela fueron positivos.; sin embargo, la competencia de este tipo de producciones en la época de verano es muy dura.

Es así que “Ada Masali: El cuento de la isla”, tuvo que competir con una de las telenovelas turcas que se ha convertido en la favorita de muchos. Se trata de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original).

A pesar del respaldo que tuvo la producción, los resultados ya no son los mismos por lo que el canal Star TV ha decidido que poner fin a la historia por el poco rating que genera. De esta manera, el último capítulo (episodio 25) de “Ada Masali” se podrá ver en Turquía este miércoles 8 de diciembre.

Ada Masali: El cuento de la isla, es protagonizada por los actores Ayça Aysin Turan y Alp Navruz.

POR QUÉ “LOVE IS IN THE AIR” CONTINUÓ TRANSMITIÉNDOSE

Como hemos visto, Star TV decidió adoptar una decisión debido al rating de “Ada Masali”; por otro lado, en el caso de Fox TV, que ha transmitido la telenovela “Sen Çal Kapımı” o también conocida como “Love Is in the Air” aún lo sigue haciendo.

Se debe tener en cuenta que “Love Is in the Air”, en un inicio, fue una de las más vistas luego debió tomarse algunas semanas de descanso para volver con más fuerza y capturar nuevamente la atención de la teleaudiencia.

Eda y Serkan Bolat son los protagonistas de Love Is in the Air.

Pero a pesar de ello, Fox TV no obtuvo el rating que esperaba con la telenovela pero continuó con su transmisión. Uno de los puntos claves en esta historia fue el gran apoyo de las redes sociales al éxito otomano.

En el caso de “Ada Masalı” sus fanáticos en las redes sociales también han elogiado a la comedia romántica aunque su respaldo no fue tan contundente como el de “Love Is in the Air”.

¿DE QUÉ TRATA “ADA MASALI”?

En la telenovela “Ada Masali: El cuento de la isla”, la vida de los protagonistas Poyraz Özgür y Haziran Sedefli se cruzarán cuando la joven llegue a la isla donde vive el hombre para intentar comprarle su terreno y así construir un complejo turístico con la empresa de su familia.

Pero no todo saldrá como ella quiere, pues, él se opondrá rotundamente. Desde allí iniciará una historia de discusiones y amor entre Poyraz y Harizan.

Con el tiempo los protagonistas serán envueltos por el amor generando miles de emociones entre ellos.