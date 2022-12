A inicios de diciembre, el programa de Telemundo, “Hoy Día” comenzó una nueva etapa. A excepción de Adamari López, el magazine que se emite en Estados Unidos presenta un panel renovado, en donde destaca Penélope Menchaca. Precisamente, la presentadora mexicana se refirió al rol que viene teniendo en el programa y cómo es su relación con “Ada”.

La portorriqueña es toda una institución en el espacio televisivo, el mismo que conduce desde 2012 . Por eso mismo, la llegada de la histrionisa azteca llamó la atención debido a que ella -así como la ex de Toni Costa- tiene una personalidad fuerte.

Así, Penélope fue consultada recientemente en el podcast de Giselle Blondet respecto a cómo ha ido viviendo estas primeras semanas en “Hoy Día” y cómo es la relación que sostiene con Adamari.

Menchaca aparece en las pantallas de Telemundo desde el 5 de diciembre (Foto: Penélope Menchaca / Instagram)

PENÉLOPE MENCHACA HABLA DE SU RELACIÓN ADAMARI LÓPEZ

“Ahí estás con Adamari (...), pero Adamari es un personaje como tú, o sea son dos mujeres fuertes, dulces pero fuertes y son dos mujeres exitosas, dos mujeres que están acostumbradas a liderar, ¿cómo has logrado manejar eso con Ada? Yo podría contestarlo porque yo conozco a Ada y ya te he ido conociendo a ti, pero no sería justo porque a lo mejor hasta me equivoco, sabrá Dios. ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué piensas de esa relación ahora con Ada?”, le preguntó Giselle, la anfitriona del espacio.

“Yo nunca he sentido el momento de ‘yo quiero salir’ o ‘ella habla más que yo’ o ‘por qué sale’, pero yo tengo una gran ventaja y voy a hablar por mí porque no lo he platicado con ella. Si yo me aventara de mi ego, o sea caigo parada. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. A mí no me preocupa”, replicó la exconductora del show ”12 corazones”.

“Yo lo tengo clarísimo, si salgo 1 segundo en la televisión lo único que a mí me interesa es no regarla en ese segundo, estar preparada para ese segundo y echarle todas las ganas para ese segundo. A mí no me importa si ella abre el programa, si yo abro el programa, esas cosas ya para mí en este momento de mi vida no me interesan, no me voy a pelear ni nada”, agregó.

Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca, conductoras de "Hoy Día" (Foto: Telemundo)

PENÉLOPE MENCHACA ASEGURA CONFÍAR EN ADAMARI LÓPEZ

Asimismo, la celeb indicó sentirse segura de que así cometa errores, López podría ayudarla para salir del impase y viceversa.

“Yo me siento muy tranquila porque yo sé que si yo me equivoco, si yo me pierdo, si yo me duermo ella me va a salvar y yo supongo y espero que ella tenga la misma idea, que si en algún momento sucede algo me voy a aventar y la voy a salvar, o sea no la voy a dejar que ella quede mal. Yo me siento supertranquila de que si hay que hablar algo que a lo mejor yo no sé y ella sí sabe ella se va a aventar, entonces lejos de que sea eso de ‘ay pero por qué’, no, al contrario, digo ‘gracias a Dios que tengo a alguien que es listo y que sabe hacer las cosas bien’”, puntualizó la presentadora.