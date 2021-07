La actriz y conductora Adamari López viene pasando un momento difícil en su situación sentimental, pero a la par ha realizado una transformación en su aspecto físico y, por lo que vemos en las redes, no ha dejado de lado su vida social. Su vida, se podría ser vive contrastes al mismo tiempo, como el desgarrador momento que vivió cuando estaba embarazada.

En una entrevista en “Hoy Día”, en matutino donde la boricua es conductora, habló sobre la decisión de dar un cambio a su vida, cambiando sus hábitos y bajar de peso.

“No podía llegar años 50 años, como me veía, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver y me sentía frustrada. Veía los comentarios de la gente, que decía que estaba gordo, y no me sentía bien y empieza el cambio”, contó.

Contó que en ese momento no se veía tan gorda, pero ahora ve las fotos y no se reconoce o no lo pude crear “como pudo llegar a eso”.

¿CUÁLES FUERON LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES DE ADAMARI LÓPEZ?

La actriz habló en la entrevista con el matutino “Hoy Día” sobre los momentos más difíciles que vivió, estos son más fuertes que el cáncer de mama que supera.

“Puedo decir que los dos momentos más fuertes en mi vida fueron el divorcio (con Luis Fonsi) y es frustración por querer ser mamá y que no llegara. El doctor le había dicho que tan poquitas posibilidades”, comentó al matinal.

La boricua indicó que en el momento que padecía el cáncer y estaba casada, creía que contaba con ese apoyo, no solo de la familia, sino del “hombre que en ese momento amaba”.

Sobre su deseo de ser madre, detalló que, cuando el doctor le dijo que solo tenía el 5% de posibilidades de ser madre, cuatro meses después salió embarazada. “Inesperadamente llegó Alaia”, dice. Añadió que a sus 50 le gustaría ser madre por segunda vez. “Sin duda alguna me gustaría volver a ser madre”, dijo al ser consultada sobre si se animaría tendría otro hijo, pues no se siente de 50 años.

¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁS DESGARRADOR QUE SUFRIÓ ADAMARI LÓPEZ CUANDO ESTUVO EMBARAZADA?

En medio de la felicidad de que iba a ser madre con más de 40 años, pese a tener un pronóstico en contra, Adamari López sufrió un momento muy doloroso. “Estaba en la semana 34 de mi embarazo y mi papá fallece, traté de guardar la compostura para no hacerle daño a mi bebé, es otro de los dolores más grandes que sufrí”, cuenta con los ojos llorosos.

La conductora boricua, sin embargo, siente que su pequeña es un regalo de su padre y le envió un mensaje para hacerle sentir que estaba bien. “De alguna manera me hizo saber que estaba presente. Mi hija nace a la hora que mi papá me llamaba todos los días, entonces fue un regalito que él me entregó, fue súper lindo, súper emocionante… Me hizo saber que estaba presente”, contó en medio del llanto Adamari.