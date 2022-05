Adamari López, una de los portorriqueñas más queridas de México apagó el miércoles 18 de mayo, 51 velitas de vida y lo hizo llena de amor, alegría y hartas sorpresas. La actriz, modelo y presentadora fue sorprendida por su hija Alaïa en más de una ocasión y también por su expareja, Toni Costa, participante del reality show “La casa de los famosos”. Como era de esperarse, la conductora de Hoy Día expresó su felicidad a través de sus redes sociales.

La actriz de telenovelas como “Amigas y rivales” (2001), “Gata salvaje” (2002) y “Mujer de madera” lleva toda una vida en México, ha hecho raíces en tierras azteca y hasta formó familia en ella. Por eso, a pesar de estar fuera de su natal Puerto Rico, la artista se mostró satisfecha de tener a sus seres más queridos junto a ella.

Como era de suponer, su compañera protagónica en esta celebración cumpleañera fue su hija Alaïa, quien le preparó un par de sorpresas que dejó atónita a Adamari López y a parte de sus compañeros con los que realiza el magazine diario de Telemundo.

La actriz y presentadora lució su gran figura en la víspera de su cumpleaños, en un evento en Nueva York (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CÓMO CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS ADAMARI LÓPEZ?

La presentadora de “Hoy Día”, programa de Telemundo, fue sorprendida por su hija Alaïa, quien le mandó un saludo mediante un video, material que conmovió hasta la última fibra de la artista centroamericana.

“Mami, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Te amo mucho con todo mi corazón, eres la mejor mamá que he visto en la vida. A mí me encanta jugar contigo y divertirme. En la tarde te tocan unas sorpresas muy buenas. Te amo mucho mami. Feliz cumpleaños”, expresó la niña.

Luego del video, y visiblemente emocionada, Adamari López, que cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, comentó que “Alaïta es mi razón de ser y es la razón por la que me levanto todos los días con tanta alegría y tanta fuerza para seguir adelante, así que gracias Dios por regalarme esa princesa para poder caminar con ella y que me siga enseñando de la vida”.

Antes de la emisión del programa, que es por la tarde, Adamari celebró en la intimidad de su hogar su cumpleaños, y fue con otra fiesta sorpresa en la que estuvo envuelta su pequeña Alaïa. “¡Qué día tan mágico y tan especial he pasado el día de hoy! Desde mis compañeros de trabajo que me hicieron pasar un día maravilloso, como mi hija que me tenía una sorpresa. La verdad es que fue muy divertido, tuvimos juegos y además celebramos también el cumpleaños de la nana de Alaïa, Lili, y también el cumpleaños de Angélica, una amiga nuestra”, escribió López en su cuenta de Instagram al final del día.

TONI COSTA, EXPAREJA DE ADAMARI LÓPEZ, LA SALUDÓ POR TV Y EN VIVO

La gran sorpresa de la jornada cumpleañera la realizó su expareja, el bailarín español Toni Costa, quien actualmente es participante del reality “La casa de los famosos” 2, el programa que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, y fue precisamente mediante esa vía que el artista ibérico le mandó saludos a la mamá de su hija Alaïa.

Una vez que tuvo chance, Costa le pidió la palabra a Sandarti para enviarle saludos a su examada. “Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”, expresó Toni, quien en Instagram ya supera los 2 millones de seguidores. “Nos unimos a esa felicitación con mucho cariño”, acotó Sandarti.

El bailarín pidió unos segundos de cámara para enviar saludos a su expareja (Foto: La casa de los famosos)