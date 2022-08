El último 20 de agosto uno de los finalistas de la última edición de “La casa de los famosos” celebró un cumpleaños más de vida. El bailarín Toni Costa festejó su onomástico y lo hizo al lado de su adorada hija Alaïa; no obstante, no habría sido la única persona con la que lo festejó, y no nos referimos a su novia Evelyn Beltrán. Al parecer su ex Adamari López formó parte de las celebraciones.

El natural de Valencia, España , que radica hace varios años ya en Estados Unidos, cumplió hace poco 39 años y a través de sus redes sociales, específicamente Instagram, compartió la alegría de recibirlo junto a su hija de 7 años.

Sin embargo, al lado de su hija también habría estado su madre, la actriz y presentadora del magazine “Hoy Día”, Adamari López. Así especularon los fans del artista europeo y la propia portorriqueña lo dio a entender con una misteriosa publicación en su Instagram.

Adamari López y Toni Costa mantienen una buena relación, pese a su separación (Foto: Hoy Día / Facebook)

TONI COSTA CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS CON ROSAS DE SU HIJA ALAÏA

Mediante su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, Toni Costa mostró una historia en la que se le veía dentro de su auto junto a su hija Alaïa mientras afirmaba que pasaría con ella su cumpleaños.

“Y comienza mi cumpleaños... que con quien mejor persona que con mi preciosa hija, ¿dónde vamos?”, se alcanza oír en la grabación.

Toni quedó sorprendido con el regalo de su hija, quien le regaló una tarjetita y unas rosas azules, que son sus flores favoritas. Sin embargo, ese detalle del color de sus flores preferidas al parecer lo sabía Adamari López.

¿ADAMARI LÓPEZ LE CANTÓ POR SU CUMPLEAÑOS A TONI COSTA?

Ese mismo día, a través de su cuenta de Instagram, la celebs portorriqueña publicó un video en donde mediante una app distorsionaba su voz para cantar “Happy birthday” . Incluso en su post escribió la leyenda: “Happy Birthday!!!”, aunque en ningún momento señaló a quien le comentaba.

Inmediatamente sus seguidores relacionaron su post con los festejos por el cumpleaños de su expareja. “Muy bien por Adamari”, “Esa novia de Toni sólo quiere fama y dinero”, “No esperaba menos”, “Es que nunca se irá de su vida y menos mientras la niña esté pequeña”, fueron algunos de los comentarios se que leyeron tras el post.