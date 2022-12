Tras la purga que hubo en el matutino “Hoy Día”, los nuevos cambios del programa no solamente serán nuevos conductores conocidos, sino también se presentarán temas de interés en donde se tratará de llevar una interacción con el público. Como sabemos, la bella Adamari López y Chiky Bombom serán las principales caras de esta renovación.

Este último jueves 8 de diciembre, el mencionado espacio televisivo contó con la presencia de Maripily y Ninel Conde, dos invitadas que participaron del conocido juego “Yo Nunca”; el cual consiste en revelar datos inéditos de tu vida privada y alguna que otra confesión.

En ese momento, López se encontraba dispuesta a abrir sus sentimientos y revelar algunas intimidades de su vida personal. De hecho, y para sorpresa de todos, fue una pregunta sorpresa la que puso en jaque su imagen ante sus televidentes.

Adamari López se mantuvo como conductora del programa "Hoy Día" de Telemundo (Foto: Adamari López / Facebook)

Ante la frase de “Yo nunca he sido infiel”, todas las presentes terminaron contestando que sí, y que en algún momento sacaron ‘los pies del plato’ por múltiples síntomas de inmadurez.

“A lo mejor cuando más joven, errores de juventud”, dejó entrever la nacida en Puerto Rico, causando ciertas risas dentro del set de grabación.

En tal sentido, la ex novia de Toni Costa detalló que tal suceso se dio cuando era muy jovencita, por lo que no recuerda si llegaron a descubrir su acto de infidelidad o no. “No me acuerdo, tenía que haber tenido como 18, 19 años, era una niña, ya yo tengo 51, ¡no me acuerdo!”, añadió entre risas.

¿ADAMARI FUE ENGAÑADA POR TONI COSTA?

Del tema de la infidelidad se abrió otra pregunta, la cual era “¿A quién de ustedes le han sido infiel?”. Inmediatamente, Adamari y las demás mujeres no se quedaron calladas y admitieron haber sido engañadas alguna vez en su vida.

Fue así que la presentadora se puso de pie y reunió todos los cartelitos del “Sí”, incluido el de ella, para que en conjunto admitan tal hecho y reconozcan que también fueron engañadas por alguna de sus ex parejas. Eso sí, jamás revelaron el nombre de quienes traicionaron su confianza durante el compromiso.

La renovación del programa también incluye nuevos contenidos al aire (Foto: Hoy Día / Instagram)

Sea como fuere, el momento entre chicas fue muy divertido y quedó evidenciado que, incluso a los peores episodios de nuestras vidas, debemos ponerle buena cara.