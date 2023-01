Recientemente, Bad Bunny ha causado mucha controversia después de que se hiciera viral un video en el que reacciona mal ante una fanática que se acerca a grabarlo. Debido a ello, múltiples programas han debatido el tema y “Hoy Día” con Adamari López no fue la excepción. Sin embargo, el intercambio se salió un poco de control.

Por redes sociales, empezó a circular un fragmento en el que el cantante de reguetón estaba caminando por la calle con amigos, cuando una joven se acercó con su teléfono a grabarse junto a él. Como respuesta, el boricua tomó el celular y lo lanzó al agua.

Esto desató críticas de miles de usuarios que reprochaban el accionar del intérprete de “La Jumpa”, mientras que otros recordaron que Benito siempre ha estado en contra de que se acerquen de forma intrusiva y no se presenten primero, pues lo considera una falta de respeto.

Bad Bunny se presentó en la Ciudad de México y Monterrey (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿CÓMO FUE LA PELEA QUE TUVO ADAMARI LÓPEZ CON EL EXPUBLICISTA DE BAD BUNNY?

El programa “Hoy Día” debatió la polémica acción de Bad Bunny, por lo que decidieron invitar a Vlady Gómez, el expublicista del cantante para dar su punto de vista. No obstante, la conversación se volvió muy acalorada cuando Adamari López se mostró en contra de sus justificación.

“Él me hablaba de su protocolo artístico siempre decía, mantén al público alejado, siempre posible, cuando se acerquen a mí siempre solamente que pidan permiso y sean cautelosos, que me pidan permiso para tomarse una foto o grabar un video, o hacer tipo de contenidos”, explicó el exempleado del Conejo Malo, refiriéndose a lo que mencionamos anteriormente acerca de que el artista no le guste que se acerquen a grabarlo sin su consentimiento, pues lo considera una intrusión a su espacio personal.

Aunque la conductora de televisión aceptó que la fanática pudo actuar mal, no estuvo de acuerdo con la forma en la que actuó Bad Bunny.

“¿Cómo le vas a enseñar a la chica o al mundo entero que quieres que te respeten si le tiras el teléfono?”, comentó Adamari, quien fue interrumpida en múltiples ocasiones por el publicista. “No salgas de tu casa Bad Bunny quédate dando conciertos, no salgas de tu casa”.

LA POLÉMICA DE BAD BUNNY