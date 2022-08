Hace un año y cuatro meses anunció su separación de Toni Costa luego de una década de relación y una hija de por medio. El tiempo y el trabajo en ella misma le ha dado la sapiencia y tranquilidad para afrontar su vida tras cerrar esa etapa amorosa. La actriz y conductora Adamari López asegura encontrarse en paz consigo y dispuesta, de ser el caso, a iniciar una relación. Incluso dio las especificaciones de lo que busca ahora en un hombre.

La natural de Puerto Rico, pero que desde hace años reside en Estados Unidos, charló con la revista “People en español” y allí reveló que anda satisfecha con el tiempo que viene pasando, principalmente por tener feliz y con salud a su pequeña Alaïa.

Y es por ella precisamente que al momento de mirar hacia adelante en temas del corazón lo hace consciente de que su hija -de 7 años- es su prioridad y las decisiones que tome en referencia a una nueva relación amorosa girarán en gran medida entorno a la niña.

Junto a su "adoración": su hija Alaïa (Foto: Adamari López / Facebook)

LO QUE ADAMARI LÓPEZ BUSCA EN UNA NUEVA RELACIÓN

La copresentadora de Hoy Día expresó que se encuentra contenta con lo que es ahora. “Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta ”, aseveró López.

Consultada si está en salidas o en una relación con alguien, la celebs replicó que “de momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento”.

“No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida”, explicó.

“Creo que para eso tuve la juventud, y salí, y fui super noviera y disfruté mucho. Y en esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija”, agregó.

No obstante, igual se animó a especificar qué es lo que buscaría en la persona que se le acerque con intenciones amorosas. “Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe”, afirmó López.

“ Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo”, acotó.

ADAMARI LÓPEZ Y LA RAZÓN POR QUÉ TERMINÓ SU RELACIÓN CON TONI COSTA

Respecto a las razones, que en su momento no brindó, por las que concluyó su relación con el bailarín y modelo español Toni Costa, la portorriqueña señaló que “hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”.

Si bien no quiso profundizar cuál fue la razón puntual de la ruptura, reveló que Costa es consciente de ello. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón (de la separación. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta” , confesó.