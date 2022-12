A menos de 48 horas de festejar las fiestas navideñas, varias figuras de la televisión y la farándula mexicano comenzaron a escribir sus cartas y peticiones hacia Santa Claus. Como era de esperarse, la famosa Adamari López tampoco fue ajena a esta tendencia y expresó sus deseos en estas fechas de unión y calor familiar. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo contamos.

La puertorriqueña Adamari López, quien es una de las sobrevivientes de la purga de “Hoy Día”, no aguantó el sentimiento y se quebró en vivo al momento que se refería a sus padres, quienes fallecieron hace ya algún tiempo.

Con mucho sentimiento de por medio, Adamari cogió impulso y los recordó en vísperas de la fiesta más esperada del año.

“Papito lindo, gracias por todo tu amor y cariño, y especialmente por acompañarme durante tantos años en ese recorrido mañanero de casa a la escuela, algo que aun siendo adulta continuaste haciendo con tus llamadas a las 4:30 de la mañana como conductora. ¿Tu excusa? era ser mi reloj despertador y la mía poder escucharte y saber bien cada día. Siempre me sentí muy especial para ti y con el pasar del tiempo te puedo sentir y puedo sentir tu amor. Te extraño muchísimo”, añadió la boricua con un tono quebrado y los ojos inundados de lágrimas.

En ese sentido, la presentadora de televisión le dedicó unas líneas a su madre, quien partió hace 12 años a mejor vida.

“Y también te extraño a ti, mami. Yo me quedaré siempre deseando que hubiese podido conocer a mi adorada Alaïa. Le habló todos los días de ti y como te recuerdo con esa sonrisa, con esa ilusión por la vida… Eras dulce y tú me ofrecías todo lo que yo quería. Ese legado perfecto que yo pretendo compartir con Alaïa, ojalá y yo pueda ser para ella un poquito de lo que tú, hoy día, a más de 12 años de tu partida, eres para mí”, añadió la ex pareja de Toni Costa.

Adamari López junto a su madre (Foto: Adamari López / Instagram)

Eso sí, también dedicó algunas palabras de su vida laboral y su presente, en donde destacó su nueva aventura en “Hoy Día”, junto a sus flamantes nuevos compañeros.

“Un año donde la salud ha estado en óptimas condiciones y donde afortunadamente mi corazón continúa sanando y está lleno de amor por mí y por mi hija Alaïa… Te confieso que me encanta sentirme que tengo tanto por aportar mientras sigo aprendiendo a ser una mejor conductora y presentadora. Estas últimas semanas especialmente he sentido la felicidad de poder ser un recurso para mis nuevos compañeros que me acompañan”, puntualizó la también modelo al momento de leer su carta.