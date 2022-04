Han pasado 25 años desde el estreno de “Selena”, película biográfica de ‘La reina del tex-mex’ y a manera de celebrar esta fecha especial, el programa “Hoy día” decidió hacer una edición especial en la mañana del miércoles 6 de abril.

Las conductoras del espacio matutino lucieron los looks más emblemáticos de Selena Quintanilla y la actriz Adamari López no se quedó atrás.

“Adamari López rinde un tributo a la Reina del Tex-Mex. Siempre querida y recordada de generación en generación. Hoy día se cumplen 25 años del estreno de la película Selena”, se escribió en el Instagram oficial del espacio de Telemundo.

Según se pudo observar, Adamari lució el look que la cantante usó en “Selena Live: The Last Concert”, el último concierto de la cantante.

El resultado sorprendió a los seguidores de Adamari, quienes recurrieron a la sección comentarios de “Hoy día” para halagar su versatilidad.

Adamari López no solo se vistió como Selena, la bella presentadora también interpretó la canción “Como la flor”, uno de los éxitos más recordados de la celebridad que falleció a los 23 años en 1995.

