Fue protagonista de grandes novelas en la década de los 90 y el televidente aún recuerda con nostalgia sus performances, por lo que sueña con su regreso a la pantalla chica. No obstante, no solo sus seguidores anhelan el retorno de Adela Noriega, las personas que trabajaron con ella también. Así lo dejó en claro la productora Carla Estrada, cuando fue consultada por la otrora protagonista de “El manantial” (2001).

La artista, que actualmente tiene 52 años, era una de las principales caras de los melodramas en México. Su performance en producciones como “María Bonita” (1995), “María Isabel” (1997) y “El privilegio de amar” (1998) la llevaron a la palestra del ambiente televisivo.

Sin embargo, una década después decidió alejarse por completo del espectáculo. Su última participación en una novela fue en 2008, cuando integró el elenco de reparto de “Fuego en la sangre”. De ahí en más, poco o nada se sabe de Adela Noriega, incluso hasta ahora no sé tiene certeza absoluta de dónde está residiendo.

La actriz en su papel en el melodrama "María Isabel" (Foto: Televisa)

LOS RUMORES Y HERMETISMO QUE SIEMPRE HUBO EN LA VIDA DE ADELA NORIEGA

A pesar del recelo y privacidad con la que siempre se ha manejado, Adela Noriega no ha podido escaparse de los chismes y trascendidos que siempre han llegado a la prensa de espectáculos. El rumor más fuerte y sensible fue el que la relacionó con el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

Según trascendidos, Adela y el mandatario del gobierno azteca, de diciembre de 1998 a noviembre de 1994, tuvieron un amorío mientras este estuvo casado, e incluso se dijo que tuvieron un hijo. En su momento, en un programa de Cristina Saralegui, la misma artista salió a desmentir.

“Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente. Al principio me dio rabia, Cristina, porque yo quería salir y decirle a toda la gente, a mi gente, a todo el público, a mis amigos, que no era cierto”, expresó.

LA POSIBILIDAD DE QUE ADELA NORIEGA VUELVA A LAS TELENOVELAS

Hace poco, la productora Carla Estrada, quien trabajó con Adela en proyectos como “Amor real” (2003) y “El privilegio de amar”, fue consultada por la prensa mexicana sobre si la actriz regresará a las telenovelas.

“Yo feliz (de que regrese a la televisión), pero no la he localizado, ni la he buscado tampoco, la verdad. No tenemos ningún contacto, no he hablado con ella”, explicó la productora en una entrevista del 2 de junio a “Todo para la mujer”.

“Es una lástima (que esté alejada). Pero, ¿sabes qué?, ella se tarda, pero escoge muy bien sus proyectos. (Ojalá regrese) y conmigo”, puntualizó.