Su nombre siempre ha estado relacionado a la comedia y el hacer reír a la gente, pero como todo ser humano, no está exento de momentos opuestos a la risa. El actor Adrián Uribe confesó en una reciente entrevista cómo su vida se transformó luego de haber estado varios días al borde de la muerte. El comediante asegura que ello, y la llegada de su segunda hija, le han cambiado la perspectiva de vida.

En una reciente entrevista con la revista “TV y Novelas”, el también humorista, que alcanzó la exposición mediática con sus personajes “El Vítor”, “Carmelo” y “Poncho Aurelio” en La Hora Pico, abrió su corazón y reveló la conversión que ha ido experimentando en los últimos años.

El artista, natural de Ciudad de México, explicó que el debatirse entre la vida y la muerte, le hizo entender que no puede tener el control de las cosas siempre y que es mejor vivir la vida a pleno, en lugar de preocuparse por asuntos menores y de situaciones que no dependen exclusivamente de él.

ADRIÁN URIBE Y SU EXPERIENCIA CERCA DE LA MUERTE

El tiempo ha pasado desde que en 2018 Adrián Uribe fue hospitalizado a causa de un fuerte dolor que resultó ser peritonitis. Este padecimiento complicó su estado de salud al grado de que estuvo más de dos semanas en cuidados intensivos, mientras en su mente persistía la incertidumbre sobre su futuro.

“Estuve en terapia intensiva por más de 15 días, estuve conectado y no sabía lo que iba a pasar… no sabía si iba a despertar al día siguiente. Vi la muerte de tú a tú como nunca lo había vivido”, confesó a la revista.

“Por eso estoy tan contento todos los días. Yo creo que cuando está en un momento tan complicado, tienes otra perspectiva de vida. Ahora vivo pleno”, reflexionó.

“Ya no me desgasto en tonterías como lo hacía antes. No quiero cambiar el mundo, no quiero hacer las cosas a mi manera, como solía hacerlo antes. De repente la vida te pone en una cama de hospital y te dice ‘Aquí no tienes el control tú’, solamente lo tiene un superior”, agregó.

Vive en Estados Unidos junto a su esposa y su pequeña hija (Foto: Adrián Uribe / Instagram)

ADRIÁN URIBE VIVE FELIZ JUNTO A SU ESPOSA Y SUS DOS HIJOS

El celebs ha sabido darle vuelta a esa experiencia y cumplir las metas que se había planteado. Actualmente, celebró su primer aniversario junto a su esposa Thuany, con quien recibió a su segunda hija el pasado 2021.

“Esa niña (Emily) de dos años es mi adoración y también tengo a mi primogénito (de un anterior compromiso), de 19 años, a quien igualmente amo”, expresó el artista.