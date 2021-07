Si eres de los que se ha quedado enganchado con “De vuelta al barrio” (DVAB) y mira la serie todos los días, de seguro la aparición de un personaje que había desaparecido sin dejar rastro alguno te sorprendió en esta cuarta entrega. Nos referimos a Eva Morales, quien se presentó delante de Pancho Gutiérrez cuando estaba pensando seriamente en su futuro sentimental.

Todo ocurrió cuando el guachimán del barrio San José estaba analizando lo afortunado que había sido Coco al haber encontrado a Fanny. “Lo agarró con las justas porque a su edad ya no tiene mucho que ofrecer mi hermanito; en cambio, yo soy agraciado, sólo espero no llegar tan matado como él a su edad. Creo que ya tengo que sentar cabeza con alguien que me cuide, que me quiera y no me juzgue, alguien como Tristana. ¡Aguanta! ¿Por qué alguien como Tristana y no ella?”, manifestó.

Ni bien terminó de decir dichas palabras, escucha a una mujer hablarle: “Jesús, María y José, pero ¿a ti qué te ha pasado chaval?” al verlo en silla de ruedas y él atónito sólo atina a preguntar: “¿Eva?”, de inmediato la joven le consulta: “¿Me echabas de menos?”, mientras Pancho se queda sin palabras y la mira entusiasmado.

Debido al revuelo que ha causado el regreso de la muchacha, que ahora tiene un acento español, te contamos quién es Adriana Salas, la actriz que está detrás de este personaje que apareció en la temporada 2 y 3, y está de vuelta.

La actriz como Eva, más conocida como "Anchoveta". (Foto: América TV)

¿QUIÉN ES ADRIANA SALAS?

Talentosa como su hermana

Adriana Salas es una talentosa actriz que tiene 24 años, es hermana menor de la también histrión Natalia Salas, con quien se lleva nueve años de diferencia y de la que aprendió todo lo referente al mundo de la actuación, pero como quería triunfar en la industria estudió en el Club de Teatro.

Las hermanas Salas la vez que trabajaron juntas en la serie televisiva. (Foto: América TV)

Su primer papel

Tuvo su primera participación en la pantalla chica por casualidad cuando su hermana estaba protagonizando la telenovela “Graffiti” en 1996. Resulta que como las primeras escenas eran en la selva y Natalia no tenía con quien dejarla porque era pequeña, la llevó junto con ella.

“La mayor tuvo que hacer casting y ella entró a grabar de frente. Hace varios años se necesitaba a alguien que hiciera de mí, pero de pequeña y al ver a mi hermana tan parecida le pidieron que haga mi papel, interpretándome de ocho años, aunque ella tenía 10. A Adriana le piden que llore, y a mí se me hacía difícil, pero ella comenzó y no paraba, parecía María Magdalena”, contó su hermana mayor.

Desde pequeña sintió que su pasión era la actuación. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

“Ven baila quinceañera”

Tras ello, tuvo mayor exposición con “Ven baila quinceañera” (2015-2018) dando vida a Jazmín Paredes Rojas en la segunda temporada. A los 21 años apareció en su primer comercial para Campomar.

En sus redes sociales, la actriz va contando lo que está haciendo. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

“Nacida para mí”

El año 2018 fue llamada para participar de un corto titulado “Nacida para mí”, donde tuvo el papel de Camila.

La joven es fotogénica y tiene gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

“De vuelta al barrio”

Pero sin duda alguna, su papel como Eva Morales en “De vuelta al barrio” es uno de los más recodados por los televidentes al aparecer en 2018 y 2019, segunda y tercera entrega respectivamente, y ahora regresa decidida a reconquistar a Pancho Gutiérrez.

Ella contó que iba al gimnasio, pero no precisamente reducir medidas, sino para aumentarlas, aunque ella luce espectacular. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

“La rosa de Guadalupe Perú”

Luego tuvo una participación en “La rosa de Guadalupe Perú” en el capítulo “Emo monstrillo”, donde interpreta a Emilia, una chica que desde pequeña fue víctima de la burla y la marginación por una marca en su rostro.

Le gusta publicar los viajes que realiza. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

Actuación en el extranjero

Tras haberse retirado de DVAB, se supo que había viajado a España cuando un amigo le comentó que Ezequiel Tronconi, actor, dramaturgo y director argentino, estaba en la búsqueda de actrices en la Madre Patria. Fue así como se animó a escribirle y tras reunirse con él, este le comentó para trabajar en un proyecto llamado “Cariñito”, al lado de las actrices Agustina Palma y Alba Rico. Ella aceptó.

El afiche de la obra "Cariñito" grabada en España. (Foto: Adriana Salas / Instagram)

En una conversación en vivo que Adriana Salas tuvo con Tronconi contó que los primeros ensayos fueron vía zoom, y luego de un tiempo se conocieron en Madrid, donde pudieron ensayar de forma presencial.