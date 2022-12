Eugenio Derbez es además de actor talentoso, un padre querendón. Más allá de tener cuatro hijos con diferentes mujeres, el creador y estelar de “La Familia P. Luche” siempre ha intentado estar presente en todas las etapas de la vida de sus descendientes, aunque alguno de ellos pensase lo contrario. Ese fue el caso de Aislinn Derbez, la primogénita.

El actor, oriundo de Ciudad de México, casi nunca pudo establecer en una relación sólida con la madre de sus tres primeros hijos. Con la mamá de la última, Aitana, sí se mantiene felizmente casado y es quien la apoya ahora que viene saliendo de una dura recuperación tras las múltiples fracturas que sufrió en el brazo izquierdo.

Sin embargo, con Aislinn, Vadhir y José Eduardo la situación no ha sido así . Por diferentes problemas maritales, el actor de “No se aceptan devoluciones” estuvo un tanto separado de sus hijos pero siempre intentó estar presente, como ocurrió con la infancia de su hija mayor, algo que ella recién supo cuando cumplió la mayoría de edad.

Eugenio Derbez junto a sus hijos y su esposa actual (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

EL REGALO DE EUGENIO DERBEZ A SU HIJA AISLINN

Aislinn, de 36 años, es actriz y también una influencer. Con ese status es natural que haya decidido sacar su podcast, titulado “La magia del caos”, y en una reciente edición de este mes de diciembre, la celeb recordó cómo cambió su relación con su padre a raíz del regalo que este le dio por sus 18 años.

En su fiesta de cumpleaños, Eugenio tuvo el hermoso detalle de mostrar un video que creó con recuerdos de la infancia de Aislinn, así como con amigos, seres queridos y hasta famosos, como Thalía o Joaquín López Dóriga, deseándole un feliz cumpleaños a su hija.

Pero eso no fue lo que la conmovió hasta las lágrimas, sino unas imágenes de su padre durante su infancia, tiempo en el que ella pensaba que su padre no había estado. Y precisamente cuando le enseñaron una imagen de ella, su madre y su padre en la cama del hospital a los pocos días de su nacimiento, la histrionisa de “A la mala” se quebró por completo.

La relación de ambos es muy cercana en la actualidad (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿QUÉ DIJO AISLINN DERBEZ DE SU PAPÁ EUGENIO?

“De repente veo un video en donde yo estaba recién nacida con mi mamá y mi papá juntos… lo veo y me pongo a llorar”, relata Aislinn. Por años, ella creyó que su papá no había estado presente en su nacimiento.

“Me dicen ‘¿Por qué lloras? Y yo ‘Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá no estuvo cuando yo nací’”, replicó. “Entonces mi papá voltea y dice ‘Pues sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubéola y me estaba curando. Pero claro que ahí estuve. Todavía estaba en el hospital tu mamá'”, prosiguió contando.

“Yo me puse a berrear. (Dije) ‘O sea cómo. Yo pensé que no habías estado en mucho tiempo… hasta mucho tiempo después de que nací”, expresó la artista, quien a día de hoy tiene una excelente relación con su padre, al punto que está pendiente de la evolución de su lesión al brazo.