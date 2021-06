Sus manos botaban agua y es uno de sus más grandes traumas. La actriz Aislinn Derbez, una de las mujeres más guapas y carismáticas de Latinoamérica, tiene una condición médica que afectaba sus citas y su autoestima. Pese a lo avergonzada que esto lo hacía sentir, la hija del comediante y director mexicano Eugenio Derbez decidió contarlo todo en una conversación su hermano José Eduardo.

En su reciente capítulo de su podcast “La Magia del Caos”, titulado “¿Cómo hacer que me valga madres lo que l@s demás piensen de mí?”, José Eduardo Derbez, su invitado, sacó a la luz la hiperhidrosis, que afecta a su hermana.

“Nunca he conocido a una persona que le suden tanto las manos”, dijo su hermano cuando hablaban de la primera temporada de “De viaje con los Derbez”, haciendo referencia a la condición médica de Aislinn.

¿DE QUÉ TRATA LA CONDICIÓN QUE TIENE AISLINN DERBEZ?

La hiperhidrosis es una característica médica que produce sudoración excesiva en las palmas de las manos, así como en otras partes del cuerpo como las axilas, que no tiene que ver con nerviosismo ni con la temperatura del ambiente, simplemente las glándulas producen una gran cantidad de líquido, por lo que podría parecer que la persona acaba de lavarse las manos

Las personas con hiperhidrosis pueden sudar incluso cuando la temperatura es fresca o cuando están en reposo. Es impredecible y, además, de causar la molestia física, también causa malestar emocional.

¿CÓMO AFECTÓ A AISLINN DERBEZ LA HIPERHIDROSIS?

Aislinn dijo no ha sido fácil lidiar con la hiperhidrosis, pues le causó mucha vergüenza y complejos.

“Me puse una vez (botox) y no funcionó. Fíjate que ya no lo veo así, estaba yo muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada”, explicó la actriz.

La hiperhidrosis incluso llegó a perturbar su tranquilidad en las primeras citas románticas, pero luego aprendió a aceptar esa condición física como parte de ella y, actualmente, incluso advierte a sus pretendientes sobre la situación.

“Las primeras citas es horrible, ya después se acostumbran; no, pero sí, me costaba mucho trabajo, era uno de mis traumas más grandes hasta que vi que el bótox no servía y dije ‘chingu* su madre, así soy, a quién le importe y a quien le parezca y, ya a la ching*da”, compartió con su hermano, que fue el invitado en su programa que también se transmite por YouTube.

La actriz de “A la mala” y la “Casa de las Flores” dijo que cuando no le empezó a importar su condición, se olvidó que le sudaban las manos, y ya no lo esconde: “Con un galán nuevo le digo ‘Oye, nada más para que sepas que me sudan las manos ¿Aun así quieres que te de la mano? Lo hago más evidente. Pero generalmente cuido que no me estén chorreando cuando le voy a agarrar la cara. Para mí ya no es un gran problema”.