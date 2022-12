Aitana y Miguel Bernardeau se van por los cinco años de relación sentimental y hasta hoy recuerdan su primera cita, un momento en que pensaron no verse nunca más. La pareja de estrellas, que ahora protagonizan la serie “La última” de Disney Plus, visitó a Pablo Motos en “El Hormiguero” y contó más de cómo nació el amor entre ellos, quién dio el primer paso y el desastre que significó cuando salieron.

Las estrellas siguen avanzando en lo profesional: tienen los papeles protagónicos del nuevo programa de televisión. Aitana, quien se hizo famosa por ser cantante, está aprendiendo el arte de la actuación y ha sido elogiada por su pareja.

Sin embargo, ella todavía tiene algunos temores en cuanto a actuar en una serie, lo que es muy diferente a grabar para sus temas, como lo hizo antes con su carrera musical. “Todo es demasiado nuevo y estoy nerviosa”, admitió la artista en el plató del show de Motos.

“No tiene nada que ver con grabar videolicps. Me estuve formando y lo he disfrutado un montón. Han sido cuatro meses alucinantes. Me quedo con lo vivido pase lo que pase”, agregó la intérprete. Luego, se animó junto a Bernardeau a hablar sobre su relación sentimental.

Aitana y Miguel abrazados en un momento personal (Foto: Aitana / Instagram)

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA CITA DE AITANA Y MIGUEL BERNARDEAU?

Aitana y Miguel Bernardeau tuvieron su primera cita en un restaurante, después de que la cantante le escribiera por Instagram, ya que le había gustado su interpretación de Guzmán en “Élite”, la serie de Netflix donde el actor trabajó durante cuatro temporadas.

“Lo típico de buscarlo en su Instagram para ver si me escribía, como una niña de 15 años”, comentó la artista en el programa “El Hormiguero” de Pablo Motos. Mientras que Bernardeau agregó que “quedamos para cenar y el resto es historia”. Sin embargo, Aita todavía tenía mucha más historia que contar.

“Fue un desastre. ¿Te acuerdas que se me cayó una copa al suelo?”, contó la intérprete y luego los tres se rieron por la ocurrencia. Ambos coincidieron en que pensaban que no volverían a verse otra vez, porque la velada no salió como esperaban y afuera del restaurante ni siquiera pudieron conversar ya que la gente los abordaba para pedirles fotos.

“No comí nada. Pensábamos que no nos veríamos nunca más”, admitió Miguel Bernardeau sobre la fallida cita. Aitana, por su parte, contó que se fueron rápido y pensaron que “no volveríamos a coincidir”. Pero el tiempo no les dio la razón: ya son cinco años juntos y ahora tienen el reto de compartir papeles en una serie de Disney Plus, “La última”.