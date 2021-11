¿Qué estudió Akın Akınözü? El actor alcanzó la fama mundial al protagonizar, junto a Ebru Şahin, la telenovela turca “Hercai”, una historia de amor y venganza. El artista, de esta manera, ha alcanzado uno de los picos más altos de su carrera en la actuación, pero pocos saben que, en un inicio, su vida estaría relacionada con otro tipo de profesión: las matemáticas.

El drama otomano ha sido un exitoso programa que, desde su debut el 15 de marzo de 2019, no ha hecho más que replicar su popularidad en todo el mundo. La historia de Miran y Reyyan, de esta manera, ha logrado posicionar al elenco liderado por Akınözü y Şahin.

Y esto se consiguió con una trama intrigante, que traía una serie de sorpresas durante cada capítulo que se estrenaba en la semana. En la emisión original, la serie turca llegó a su fin el 25 de abril de 2021.

Sin embargo, en otros continentes, “Hercai” sigue liderando la preferencia de la pantalla chica. Por ello Akınözü es uno de los actores más famosos de Turquía, aunque todavía hay aspectos de su vida por develar, como sus estudios de matemática.

¿QUÉ ESTUDIABA AKIN AKINOZÜ ANTES DE SER ACTOR?

El actor turco Akın Akınözü, protagonista de la telenovela “Hercai”, llegó a estudiar matemáticas en el Instituto TED y en la Universidad de California, Berkeley, durante seis años. Así lo comentó el artista en una entrevista con Infobae.

“De estudiar matemáticas a actuar fue una gran decisión y ahora caigo en cuenta de que, si no hubiera tomado esa decisión, hubiese sido un gran error. Estoy muy feliz de haberlo hecho”, manifestó la estrella turca de la actuación a la mencionada publicación.

El intérprete, de esta manera, contó que no quería arrepentirse de no haber tomado una decisión arriesgada. Al final, su apuesta lo llevó a cumplir sus más grandes sueños.

“Muchas veces la gente se arrepiente de algo, especialmente, de lo que no hicieron. Más no por lo que sí hicieron y, después de muchos años, se dan cuenta de que había una oportunidad y no la tomaron”, agregó.

¿QUIÉN ES AKIN AKINOZÜ?

El actor Akin Akınözü nació el 22 de setiembre de 1990 en Ankara (Turquía). Es el único hijo de la actriz Özlem Akınözü y Tamer Akınözü, y es del signo zodiacal Virgo.

La pasión por la actuación es gracias a su familia debido a que su madre es la reconocida actriz Özlem Akinözü, su abuelo materno Sureyya Arin fue uno de los presentadores pioneros de televisión turca en la cadena TRT y su tío abuelo Suha Arin es conocido como el “El padre de los documentales turcos”.

Su carrera como actor inició en el 2014 con apariciones secundarias en diversas series de televisión como “Kösem, la sultana” y “Arkadaşlar İyidir”. “Aslan Ailem”, de 2017, fue su primer estelar, en el papel de Murat Aslan, aunque su gran oportunidad llegó en 2019, con “Hercai”, una historia de amor y venganza que envuelve a dos familias que tienen un pasado que las enemista.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE AKIN AKINOZÜ?

Sandra Pestemalciyan es la novia del actor turco Akin Akinözü, quien interpreta al protagonista de la telenovela turca “Hercai”. Nació en Estambul en el año 1995 y actualmente tiene 26 años. En el 2016 la guapa joven se graduó de la carrera de economía en la Universidad Politécnica de Estambul.

De acuerdo con medios internacionales, Sandra Pestemalciyan y Akin Akinözü se conocieron en Estados Unidos hace ocho años aproximadamente. Tras dos años de amistad decidieron comenzar una historia de amor juntos y desde entonces la pareja no se ha separado en ningún momento.

