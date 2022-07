Con el estreno de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, la producción sorprendió a sus espectadores con la continuación de la famosa historia de los Gonzáles y los Maldini, así como el regreso de populares actores como Mónica Sánchez, Erick Elera y Gustavo Bueno en sus populares roles en la serie.

Sin embargo, esta entrega de AFHS 2022 también trajo consigo a nuevos integrantes del elenco. Una de ellas es una reconocida intérprete que le da vida a Macarena Montalbán y que fue la estrella de diversas teleseries, como las recordadas “Mi amor, el wachimán” y “Mujercitas”.

En ese sentido, a continuación, conoce la historia detrás del ingreso de la actriz María Grazia Gamarra a la serie de América TV “Al fondo hay sitio”.

¿QUÉ PAPEL INTERPRETA MARÍA GRAZIA GAMARRA EN “AL FONDO HAY SITIO”?

En “Al fondo hay sitio 2022″, María Grazia Gamarra interpreta a Macarena Montalbán. Este es su gran regresó a la pantalla, después de tres años de estar alejada de la televisión.

Si bien se había anunciado su incorporación desde el inicio de la temporada, no fue hasta el capítulo 16 en la que pudimos ver a su personaje. Este episodio se trasmitió el pasado 14 de julio y observamos a la intérprete de 30 años empapada en una mezcla color marrón, que cayó mientras unos obreros se encontraban trabajando en una casa.

En esas circunstancias, ella fue defendida por Joel Gonzáles, quien la subio a su ‘Taxi churro’ para llevarla a su vivienda. Como trascendió, ella sería su interés amoroso en esta temporada.

Maria Grazia Gamarra en su debut en “Al Fondo Hay Sitio". (Foto: Captura América TV)

LA AUSENCIA DE MARÍA GRAZIA GAMARRA DE LA TELEVISIÓN

En una entrevista para el canal de YouTube La Linares - Verónica Linares, la actriz María Grazia Gamarra reveló que sus planes en la actuación tuvieron que posponerse debido a su maternidad y a la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, comprendió que tenía la oportunidad de emprender en otras áreas, como con su granja de huevos.

“La tele es linda, pero ingrata también; sobre todo cuando uno actúa, la gente no se acuerda que tú existes. Es una realidad. Por eso decía ‘tengo ganas de hacer algo mío’. Si no me llaman o no quiero actuar por equis razones, quería tener algo propio. Y así empezamos con la granja de huevos. Yo había perdido mis trabajos. Estaba decepcionada, pero no en el mal sentido. Dije ‘por algo pasan las cosas, de repente no es lo mío’”, reveló la actriz.

La actriz regresó a la televisión gracias a "Al fondo hay sitio". (Foto: María Grazia Gamarra / Instagram)

¿CÓMO CONSIGUIÓ MARÍA GRAZIA GAMARRA SU PAPEL EN “AL FONDO HAY SITIO”?

De pronto, su gran oportunidad llegaría con la novena temporada de “Al fondo hay sitio”. Sin conocer a nadie de la producción y solo con la esperanza de ser convocada, ella contó que le escribió a la persona responsable del casting y solicitó ingresar a la serie.

“Le escribí a la persona que hace el casting, que no conozco y que no me conoce. Dije ‘¿qué pierdo? Le mando un WhatsApp. Si no me contesta, ya pues no me contesta’. Le puse ‘hola, qué tal. Te escribe María Grazia Gamarra, me encantaría que me hagas un casting’. Me respondió ‘Bacán, cuando hagamos casting te aviso’. Yo era consciente que había tanta gente, hay millones de chicas lindas y talentosas”, señaló.

De esta manera, tras algunos meses, fue convocada al casting. Sin embargo, cometió el grave error de equivocarse de dirección. Resignada, tuvo que comunicarse con quien la había citado.

“Llegué a Pachamac, vi mi celular y leí que era en Santa Beatriz. Faltaban dos minutos. Le escribí, le dije ‘me vas a matar, pero estoy en Pachacamac’. Le mandé mi ubicación. Dije ‘ya fue’. Me respondieron ‘no te preocupes, cualquier cosa te aviso’. Pucha, así es la vida”, sostuvo.

Cuando ya todo parecía perdido, la volvieron a convocar y esta vez sí asistió a la ubicación correcta. Allí se encontró con Erick Elera e interpretó el papel a su lado. Desde ese momento, quedaron encantados con su trabajo y quedó seleccionada.

“Hicimos el casting y fue tan bacán, que en ese momento empezaron a chonguear de ‘ya está, queda’. Yo quería que me vieran. Si me llamaban, bacán, pero yo quería que me vean. Nunca había chambeado con ellos. Ahí me dicen ‘María Grazia, quedaste’”, relató.

De esta manera, la actriz confesó cómo consiguió este papel en una de las series más conocidas de la televisión peruana y afirmó que lo contaba para que mucha gente se anime a perseguir sus sueños.