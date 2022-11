La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” sigue cosechando éxitos de audiencia y eso, gracias, a su renovada trama, pero también porque ha sabido combinar los rostros nuevos con los personajes originales de la serie de América TV, pero, sin duda, el que se está robando el show es Diego Montalbán, el personaje de Giovanni Ciccia.

El actor ha tomado mayor protagonismo en la nueva temporada de “AFHS” desde que se casó con Francesca Maldini por su dinero. El chef, que estaba en la bancarrota, supo aprovecharse de la vulnerabilidad de la matriarca de los Maldini para casarse con ella en París. Desde entonces, Diego solo se ha aprovechado de la fortuna familiar y a la par ha querido deshacerse de los Gonzáles.

En los capítulos más recientes, Diego ha sido protagonista de unas escenas dignas de aplaudir, cuando descubrió la mentira de su hijo. Aunque su interpretación fue muy ovacionada, el momento más divertido del personaje llegó cuando bailó uno de los temas más populares de la década del noventa en el Perú: “Disco bar”, de Patricio Suárez-Vértiz, el hermano del querido Pedro Suárez-Vértiz.

Diego Montalbán, el personaje de Giovanni Ciccia en "Al fondo hay sitio" (Foto: GEC)

“DISCO BAR”, LA CANCIÓN DE PATRICIO SUÁREZ-VÉRTIZ

Cuando Patricio Suárez-Vértiz le puso fin a su historia en Arena Hash, en 1992, decidió -como el resto los integrantes- seguir su carrera como solista. Es así que, en 1995, lanza du primer disco en solitario de música disco y dance, siendo bastante popular en este género. Entre los temas más exitosos estaba “Disco bar”.

Si bien el tema se ha mantenido sonando en todo este tiempo en algunos diales nacionales, fue su presencia en “Al fondo hay sitio” lo que le ha vuelto a estar en boca de todos. Tanto que el tema se ha vuelto tendencia en algunas redes sociales junto al video de Giovanni Ciccia bailándolo en uno de los capítulos de la ficción.

En el episodio en cuestión, Diego Montalbán se deja llevar por el ritmo y la letra de “Disco bar”. La coreografía fue celebrada por sus hijos, quienes lo llenaban de arengas para que siga disfrutando. Sin embargo, quien no parecía muy contenta con esto fue ‘Madame’, quien quedó un poco molesta por esta destreza para el baile de su esposo.

LETRA DE “DISCO BAR”

Puedan gritar en la disco

One, two, three, four

Beso, no quiero más porque

Tu amor me va a cansar tal vez

Me vaya y no sé, tú no

Me vas a hablar de él, ya sé

Vivir es lo mejor que bien

Amor, me vas a amar después

Salud, te puedo embriagar

Aunque me puedo desmayar

Hay algo más que te puedo confiar

Si tú quieres no lo puedes mirar

No se va a correr, no se va a achicar

Es el disco bar

One, two, three, four

Tú corre a mil

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

Tú corre a mil

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

Blanca es el color de tu tanga

En mi cajón ayer

Te vi, si no me da ya no

Sé qué pueda pensarlo yo

Hay algo más que te puedo confiar

Si tú quieres hoy lo puedes mirar

No se va a correr, no se va a achicar

Es el disco bar

One, two, three, four

Tú corre a mil

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

Tú corre a mil

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

One, two, three, four

Tú corre a mil

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

Tú corre a mi

Vente feliz

Solo baila hasta que

No pueda hablar

Pueda callar

Pueda gritar en la disco

El amor se va a agrandar

Si bailas hoy el disco bar

El amor se va a agrandar

Si bailas hoy el disco bar