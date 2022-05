A finales de febrero pasado, Aleida Núñez anunció el fin de su noviazgo con el empresario Bubba Saulsbury luego de varios meses de relación, y ha pasado poco tiempo para que la actriz mexicana vuelva a sentir mariposas en el estómago. Desde marzo fue captada con un misterioso galán, un camarógrafo de 39 años, y hace poco la también modelo confirmó que efectivamente está saliendo con alguien.

La actriz, que en enero de 2022 cumplió 41 años, había mantenido una relación a distancia con Bubba Saulsbury, un empresario estadounidense de la industria de hidrocarburos, establecido en Texas. No obstante, la relación a distancia fue el motivo por el cual se terminaron separando, según refirió la propia natural de Jalisco.

No obstante, de acuerdo a TV Notas, el motivo principal no habría sido ese, sino que Saulsbury se dedicaba a la caza de animales, afición que terminó de romper el encanto que sentía Aleida Núñez. Afortunadamente para ella, a semanas de su rompimiento encontró un nuevo galán, con el que fue fotografiado en un concierto en Ciudad de México.

La revista TV Notas captó a Aleida Núñez con su nuevo galán en marzo pasado durante un concierto en Ciudad de México (Foto: TV Notas)

¿QUIÉN ES EL NUEVO GALÁN DE ALEIDA NÚÑEZ?

La misma revista, TV Notas, dio a conocer quién sería el nuevo conquistador del corazón de Aleida Núñez. De acuerdo al testimonio que recogió el magazine de una amiga de la actriz, se trata de un camarógrafo, dos años menor que ella y que no tiene la fortuna o capacidad económica de su último novio.

“Así es, se llama David González y se conocieron a finales del año pasado, pero empezaron a salir hace dos meses”, reveló la allegada de Núñez. “Los presentaron amigos en común desde finales del año pasado y la química entre ellos fue inmediata, tanto, que David comenzó a invitarla a salir; sin embargo, Aleida lo evadía porque en ese momento todavía era novia de Bubba Saulsbury y no quería que se armara un escándalo”, prosiguió.

La misma fuente indicó que Gonzáles tiene “un defecto” en comparación a Saulsbury. “Aunque no vive mal, tampoco gana como para pagar los lugares a los que a Aleida le gusta ir”, aseveró. Incluso contó que Aleida Núñez le mencionó que hace poco que su nuevo galán la invitó a tomar desayuno a una cafetería muy modesta de la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en Iztacalco, en Ciudad de México. Invitación a la que ella accedió porque, según siempre la misma fuente, le gusta mucho el camarógrafo.

La actriz en una foto del recuerdo con su ahora exnovio (Foto: Bubba Saulsbury / Facebook)

ALEIDA NÚÑEZ SE PRONUNCIA SOBRE SU NUEVO GALÁN

Ante estas versiones, la propia Aleida Núñez confirmó que efectivamente está saliendo con la persona que fue fotografiada en el Foro Sol. “Estoy feliz, la vida sigue (por el rompimiento con Bubba Saulsbury)”, indicó. No obstante, negó que se llame David González y sea camarógrafo, también aseguró que no se siente avergonzada por quien es él, y que las afirmaciones vertidas sobre su nueva pareja son mentiras.

“Quiero aclarar que lo que salió, primero que nada, ni siquiera es el nombre de la persona con la que estoy saliendo, tampoco es camarógrafo, no es su nombre, no es su apellido, no me avergüenzo de él. Cuando yo salgo con alguien es porque lo acepto tal y como es”, refirió en declaraciones a la prensa que fueron captadas por el programa Chisme no like.

Respecto a quién sería entonces el galán y qué requisitos ha de tener para salir con ella, Aleida afirmó que “estoy saliendo con alguien y me trata como me gusta que lo hagan, por eso estoy con él, por eso y mucho más, ya saben que yo no ando con tóxicos ni patanes”.