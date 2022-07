Si bien el vínculo entre Alejandra Guzmán y su hija Frida no es el mejor desde hace más de 3 años, las recientes declaraciones de la cantante podrían hacer que este se desgaste mucho más. La artista mexicana tuvo comentarios sobre lo que fue enterarse que estaba embarazada de su única hija. No te puedes perder todo lo que dijo Alejandra sobre su hija en la siguiente nota.

Fue en 2018 que madre e hija decidieron tomar caminos separados a raíz de las quejas que tuvo Frida sobre su progenitora, a la cual acusó de haberla abandonado cuando era muy pequeña, de manipularla y hasta de permitir un acto de abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, acusaciones que en su momento la cantante de 54 años negaría rotundamente acusando que su hija estaba siendo controlada. La nota la compartió Univisión.

¿Ella la esperaba?

En una charla con Pati Chapoy en el programa ‘Ventaneando’, Guzmán reveló lo que sintió cuando se enteró que sería madre y confesó lo que algunas personas le recomendaron hacer. La cantante explicó que su hija llegó en el mejor momento de su carrera y esto hizo que ciertas amistades le influyan no tener a la pequeña Frida por lo que significaba ser mamá en ese entonces.

“A mí me encantaba, fue algo que me jaló en no perder mi cabeza, ni mi ser. Porque yo estaba en el momento más importante de mi carrera, y pude haberla no tenido. Dije: ‘La quiero tener”, y me valía gorro qué dijeran, a quién le parecía y a quién no”, comentó en aquel medio una nostálgica Alejandra Guzmán. Las declaraciones han sorprendido a los fans de esta por lo reveladoras y tiernas que han sido.

Por otro lado, también fue cuestionada por la relación actual que existe entre ellas dos, pero si bien la cantante se mostró un poco triste por cómo se han dado las cosas entre su hija y ella, también dejó ver cierta seguridad al manifestar que Frida Sofía entenderá que todo este problema no tiene mayor sentido y que este tipo de conflictos siempre suelen pasar dentro de familias que gozan de popularidad.

“Hay que dejar que cada quien toque su fondo, hay que dejar que todo el mundo aprenda, que cada quien escoja lo que quiere en la vida. Sí soy una mamá que le duele lo que pasa, ¡claro que soy sensible!, pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo algún día también le reclamé a mi madre cosas. Sé que existe un hilo que es el cordón umbilical y eso nunca va a dejar de estar unido”, declaró la estrella mexicana.