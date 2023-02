Su nombre siempre ha estado relacionado con la polémica, pero ahora, a una edad madura, tiene pensado cambiar esa imagen de ella. Alejandra Guzmán se volvió a referir a la tirante relación que ha tenido con varios integrantes de su familia, incluida su hija Frida Sofía, y aseveró que en la actualidad está llana al diálogo y a retomar -en la medida de lo posible- la convivencia con su primogénita.

La cantante, natural de Ciudad de México, habló con los medios de espectáculos y al ser consultada sobre una hipotética reconstrucción de la relación con la única hija que tiene, se mostró bastante predispuesta.

La también actriz tuvo a Frida Sofía en diciembre de 1992, fruto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma , de quien se separaría tiempo después.

Alejandra Guzmán ha estado de gira en Estados Unidos (Foto: EFE)

ALEJANDRA GUZMÁN ESTÁ PREDISPUESTA A RETOMAR LA RELACIÓN CON SU HIJA FRIDA SOFÍA

Después de la denuncia que interpuso en México la influencer Frida Sofía en contra de su madre y su abuelo Enrique Guzmán, a quien señaló, en abril de 2021, de haberla tocado de manera inadecuada cuando era una niña, la ruptura definitiva entre la cantante y su hija se hizo definitiva.

Sin embargo, la intérprete de “Flor de papel” no pierde la esperanza de que algún día pueda haber una reconciliación.

“Ojalá, Dios escuche porque (quisiera una reconciliación)”, mencionó Alejandra a los medios de comunicación, aunque no ahondó más en el asunto.

“No me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quien me llevo bien y con quien no”, explicó.

“Entonces, como vibro ahorita en bonito trato de mantenerlo para mí y no meterme ni engancharme con cosas que no debo porque son ajenas a mí”, enfatizó. “Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana ¡qué me importa!”, agregó.

Frida Sofía tiene más de un millón de seguidores en Instagram (Foto: Frida Sofía / Instagram)

ALEJANDRA GUZMÁN HACE OÍDOS SORDOS A LOS DICHOS DE PELEAS CON SU FAMILIA

La intérprete señaló, en otro momento, que evita oír los rumores negativos en relación a su entorno cercano. “Afecta mucho, porque sí es mi familia. Entonces, trato de no ver, no oír y callar, porque al final tengo una familia muy diferente y la amo”, comentó.

“Amo a mi papá (Enrique Guzmán), a mi mamá (Silvia Pinal), a mi hermano (Luis Enrique) también, siempre hemos estado juntos, toda la vida. Sé quién es quien. También hay gente que le importa otras cosas, lo material, la fama, los likes; cosas que a mí me valen. Mientras tenga mi música, mi familia y mi paz interna que digan misa”, puntualizó.